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宇瞻導入虹彩光電膽固醇液晶顯示技術 正式進軍電子紙

經濟日報／ 記者徐睦鈞／台北即時報導
宇瞻董事長陳益世（左）與虹彩光電董事長廖奇璋合作研發設計全彩電子紙應用產品。照片提供／宇瞻科技
宇瞻董事長陳益世（左）與虹彩光電董事長廖奇璋合作研發設計全彩電子紙應用產品。照片提供／宇瞻科技

宇瞻（8271）長期致力永續創新，今宣布與虹彩光電攜手合作，正式進軍電子紙市場。董事長陳益世表示，看好虹彩光電擁有多項專利的膽固醇液晶彩色電子紙顯示技術，目前已取得其中全球13.3吋全彩電子紙面板專賣，將開發多款終端應用產品。

宇瞻在年度顯示器盛會－Touch Taiwan展出全新膽固醇液晶全彩電子紙看板應用方案，持續拓展宇瞻投資事業的廣度與實踐永續經營之深度。

有別於LCD顯示器，膽固醇液晶電子紙具備「全反射」與「雙穩態」兩大節能護眼核心特質。全反射指完全憑環境光源反射成像，杜絕LCD自主發光所帶來的藍光傷害；雙穩態則是在無電源供給的狀況下，能持續顯示影像，降低能源消耗。而專利膽固醇液晶材料與結構特性，使色彩顯示佔有關鍵優勢，能呈現超過1,600萬色的「真．全彩」色彩，膽固醇液晶電子紙是現今所有電子紙顯示技術中能表現最多色彩的顯示技術。

陳益世談到，電子紙顯示技術能以創新科技實踐永續價值，而近年電子紙在全球智慧零售、交通應用方面表現亮眼，我們可見電子紙市場正蓬勃成長。宇瞻在今年與虹彩光電策略合作，投入膽固醇液晶電子紙產品開發，膽固醇液晶出色的全彩顯示使這項顯示科技更貼近應用所需，期待雙方能共創智慧顯示價值。

虹彩光電董事長廖奇璋則認為，膽固醇液晶電子紙技術具有領先市場的色彩顯示，虹彩團隊將持續專注顯示技術，攜手宇瞻科技與更多業界專業夥伴將綠色顯示市場做廣做深。

宇瞻根據膽固醇液晶電子紙具備的色彩優勢，研發設計13.3吋全彩電子紙數位看板，同時也提供不同看板尺寸選擇。看準顯示器市場重視繽紛色彩又逐漸重視環保永續，宇瞻的全彩電子紙數位看板可長期不插電擺放，飽電情況下可達到超過一千次圖片翻頁使用，接軌ESG環保永續節能趨勢。

此外，宇瞻的全彩電子紙數位看板支援系統軟硬體整合，產品內建藍牙與Wi-Fi，可透過CMS（Content Management System）管理軟體可管理投放內容，並針對不同客群推播精準的分眾廣告；亦可結合掃描器等硬體設備應用，提升場域應用的靈活度。宇瞻全彩電子紙數位看板可廣泛應用於商場櫥窗廣告、迎賓看板、電子佈告與工廠產線等各式場合。

宇瞻智慧物聯事業過去幾年持續耕耘光學檢測，廣獲顯示器產業代表性大廠採用，含括整體面板與相關產業；從上游的光學材料、各式面板種類，至下游的各式產品應用；實績案例包含最新的VR/XR眼鏡裝置、車載顯示面板、各式尺寸的顯示螢幕檢測，與電子紙光學檢測等。今年檢測設備升級並推出全面式輝度計選擇，呈現更優質豐富的實績經驗提升服務效能。而此時切入全彩電子紙產品線，期能搶下綠色顯示商機，完整永續營運的動能布局。

晶電 膽固醇 電子紙

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