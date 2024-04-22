英業達會長葉國一84歲生日 專屬慶生模式曝光

代工大廠英業達（2356）成立至今已超過半個世紀，而集團最初是由內部人稱「葉會長」的葉國一，於1975年在台北市創辦。而現已年滿83歲的葉會長，生於1941年4月21日，剛度過84歲生日，而內部人員透露，創辦人目前身兼集團會長的重責大任，每年4月21日生日當天，公司都會特別為其安排「獨有」的慶生儀式，除準備蛋糕外，還會邀請較高階的主管為會長唱歌慶生。

事實上，英業達創辦人葉國一，本身就是土生土長的台北人，自小就都在士林一帶生活，而高中則就讀於台北士林高商，並與三德集團創辦人四子高達雄互為關係良好的學長學弟。而年滿83歲葉會長，在幾位代工廠領頭大佬之中，也算年紀較長的代表，而平日樂善好施的他，也是放眼整個科技業界中，唯一能讓鴻海集團（2317）創辦人郭台銘、及廣達（2382）董事長林百里，發自內心尊稱「老大」的存在。

葉國一對於台灣本土電子業市場的發展別具意義，而回顧他多年來付出的種種心血，絕對不能不提「三愛電子」的創立故事，當年在葉國一尚未創辦英業達之前，他在1972年時接到自己就讀士林高商時的學長，三德集團高和順之子高達雄之邀，毅然決然的投身電子業，白手起家、一起創立「三愛電子」，而葉國一也因此機遇，與廣達林百里、溫世仁等人從同事開始、慢慢的熟絡起來。

而隨著台灣電子業市場商機蓬勃增長，葉國一也在1975年時，決心獨立出來，拿出多年攢下來的辛苦錢，自己從零開始、創辦英業達，而現任電電公會理事長李詩欽，作為英業達不可或缺的重要幹部，當時也毅然決然的下定決心，作為英業達第一號員工，跟隨葉會長的帶領直接加入團隊，並於2008年6月葉國一卸任董事長時，接棒成為英業達第二任董事長。

英業達集團在這半世紀以來，已歷經三次的世代交替，其中，集團於2017年進行第二次的世代傳承，並由重要幹部卓桐華，接下董事長的重則大任，而他也不負眾望的率隊戰勝疫情時種種難關、並帶領集團從硬體走向軟體，而如今英業達已在2023年完成第三次的世代交替，由創辦人葉國一次子葉力誠，接下董座一職，並成功帶領集團在市場上取得「伺服器主機板一哥」的地位。