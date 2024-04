元太於 Touch Taiwan 展盛大展出彩色電子紙全方位應用場景

全球電子紙領導廠商E Ink元太(8069)科技以「We Make Surfaces Smart & Green」主題,將於4月24日至26日舉行的Touch Taiwan 2024智慧顯示展覽會,展出彩色電子紙技術的超大尺寸廣告看板,應用情境從精緻優雅的零售櫥窗,到人流繁忙的交通樞紐、舒適安靜的醫院一隅等,彩色電子紙技術均能滿足多元場域。

在能源費用不斷高漲的今天,大眾引頸期盼的顯示科技,是在追求極致的觀看體驗、影像表現的同時,也能兼顧數位化與環境友善。元太科技以彩色技術平台,發展出拼接、極致窄邊框的大型電子紙顯示器,提供室內、外廣告資訊看板近零耗能的解決方案。引領智慧城市數位化低碳轉型。

「隨著彩色電子紙技術成熟到位,場景的應用已經全面展開,我們正跟各領域生態圈夥伴密切的合作,將電子紙導入多元商業應用。」E Ink元太科技董事長李政昊表示:「透過這場盛大的展覽,無論在B to B或B to C的領域中,都能看到元太科技展現致力研發創新的種子,已經在廣告、交通、物流、醫療、辦公、閱讀與書寫等多元應用中開花結果。」

超大尺寸、極窄邊框彩色電子紙滿足廣告情境、戶外應用

●大型室內看板:首度展出88吋的大型彩色電子紙顯示器,以2mm極窄邊框的E Ink Spectra™ 6拼接而成,畫面細緻地呈現布料、皮革的質地紋理、蔬果的水潤與肌膚光澤。現場更打造超過百吋的大型電子紙顯示牆,大型尺寸吸睛程度如高畫質數位海報看板,顯色效果飽和,媲美紙質印刷。

●大型戶外看板:以E Ink Kaleido™ 3 Outdoor彩色印刷電子紙技術為基礎,拼接打造61吋大型戶外看板,與72吋大型橫幅看板,顯色溫潤,且換頁迅速,滿足戶外零售、交通站點等需要即時顯示資訊的情境,操作溫度範圍介於-15°C至65°C之間,能克服嚴峻的氣候條件。

創新設計電子紙 – E Ink PrismTM 3

E Ink Prism™ 3可變色電子紙適用於汽車車身、建築裝飾、消費性電子,甚至是廚衛家具,屢屢吸引大眾眼球。產品採用柔軟、低耗電的E Ink Prism™ 3,透過程式化編輯變化色彩並結合圖樣設計,可創造出豐富、動態的個性化顯示表面,提供富有未來感的產品設計新材料選項。

●建築與裝潢無限延展:全新設計的可變色磁磚牆,從段碼式的E Ink Prism™ 3可變色電子紙延伸,發揮電子紙反射式的特質,讓石材或玻璃紋理完美的融入牆面裝潢,又能令人驚喜地顯示資訊與變換顏色。

●個性化消費性電子:展示Infinix手機背面與Lenovo筆記型電腦,以可變色電子紙為媒材,推出可自行設計圖片變化的個性化、差異化的商品外觀。

不傷眼的健康顯示技術 迎接電子紙閱讀器、筆記本全彩時代

●彩色新機一次囊括:在彩色技術平台到位後的一年之內,電子書閱讀器與電子紙筆記本迎來機種的全面迭代,以因應閱讀、書寫市場轉向彩色的換機潮。展位現場將展示多款最新的彩色電子紙閱讀器與電子紙筆記本機型,包含樂天Kobo、讀墨mooInk、Bigme等品牌新機重磅登場。來自品牌客戶大上、大我,及LENOVO推出的彩色電子紙螢幕,亦在展出行列。

●雲端共學大趨勢:在教育情境,電子紙螢幕以友善眼睛著稱,擁有學童閱讀的利基市場,多款電子紙筆記本化身兒童學習夥伴,以學習機、單字本,模擬手寫與紙本閱讀真實質感,引領教育領域的數位化。哈佛公衛學院研究指出,沒有前光的電子紙不會發出藍光傷害眼睛,使用電子紙螢幕較LCD 螢幕對眼睛達3倍健康程度。

●手寫筆技術:Wacom和冠資訊科技將以"Life-Long Ink"為主題,展出與元太最新的合作手寫筆,能補足日常工作與學習的靈光。參觀者能觸摸並感受到最新的 Wacom產品。

以跨域整合達成更永續、更智慧的電子紙系統

元太科技也將最全面展示從雲到端的運用。透過跨業別的夥伴合作,設計開發IC、軟體平台、導入感測元件、結合太陽能光伏技術等功能進入系統中,以使用更少的材料、更低耗能為永續目標,讓系統為電子紙智慧應用加值,進一步釋放電子紙的無限可能。系統應用以場景分為四大類別:

●零售場景新構思(Retail Reimagined):精省零件的新世代電子紙貨架標籤,以MCU瑞昱系統晶片直接安裝在顯示器上,打造System on Panel技術,搭配新世代錐粒金凸塊技術,減少金屬用料,符合永續精神、QGD 低功耗更新方案,僅更新部分畫面的電子紙貨架標籤,將電子紙省電的特性推升至極致等。搭配雲端服務參考設計,朝向Smart Retail 2.0 邁進,以電子紙的永續基礎為核心,提供更多元的零售場域應用。

●物聯網雲到端(IoT Connect):雲端碳足跡智慧信用卡,能即時計算並顯示出刷卡消費的碳足跡、生物指紋辨識信用卡、已經應用於台中童綜合醫院的無源彩色電子紙識別證、UHF物流標籤與太陽能應用、LoRa 物流標籤,多種通訊技術,全方位增強物流箱通訊與感測能力、彩色穿戴手錶、彩色電動腳踏車電子紙顯示模組等。

●資訊看板再進化(Signage Evolved):元太首度推出與夥伴共同開發的E Ink雲端服務 – 應用於數位戶外廣告,在數位家外(DOOH)場景,由後台直接派送內容至電子紙螢幕、在醫療場域,則結合壓力感測器,將智慧壓力感測病床應用於警示醫療人員病患姿態改變。元太也不斷探索更省電的傳輸科技,如大尺寸看板搭配遠距離低功耗Wi-Fi的相關應用。

● 次世代閱讀與書寫(NextGen eReader & eNote):在恩智浦半導體NXP平台和T2000上導入手寫預測演算法,預測使用者在彩色電子紙上的手寫筆跡、Gallery 3 數位相框應用、偵測環境光源自動調整前光亮度之應用、醫療照護電子紙筆記本,專為醫療場景設計,取代繁雜的紙本病歷等。

17場生態圈夥伴論壇、62家生態圈夥伴以電子紙技術共譜低碳與智慧的永續未來

展覽現場,還有更多由生態圈夥伴帶來的彩色電子紙情境應用,包括零售、廣告、交通、醫療、物流等領域,由元太展會歷來最盛大的62家生態圈夥伴齊力,打造低碳智慧城市。