元太於 Touch Taiwan 展盛大展出彩色電子紙全方位應用場景

全球電子紙領導廠商E Ink元太（8069）科技以「We Make Surfaces Smart & Green」主題，將於4月24日至26日舉行的Touch Taiwan 2024智慧顯示展覽會，展出彩色電子紙技術的超大尺寸廣告看板，應用情境從精緻優雅的零售櫥窗，到人流繁忙的交通樞紐、舒適安靜的醫院一隅等，彩色電子紙技術均能滿足多元場域。

在能源費用不斷高漲的今天，大眾引頸期盼的顯示科技，是在追求極致的觀看體驗、影像表現的同時，也能兼顧數位化與環境友善。元太科技以彩色技術平台，發展出拼接、極致窄邊框的大型電子紙顯示器，提供室內、外廣告資訊看板近零耗能的解決方案。引領智慧城市數位化低碳轉型。

「隨著彩色電子紙技術成熟到位，場景的應用已經全面展開，我們正跟各領域生態圈夥伴密切的合作，將電子紙導入多元商業應用。」E Ink元太科技董事長李政昊表示：「透過這場盛大的展覽，無論在B to B或B to C的領域中，都能看到元太科技展現致力研發創新的種子，已經在廣告、交通、物流、醫療、辦公、閱讀與書寫等多元應用中開花結果。」

超大尺寸、極窄邊框彩色電子紙滿足廣告情境、戶外應用

●大型室內看板：首度展出88吋的大型彩色電子紙顯示器，以2mm極窄邊框的E Ink Spectra™ 6拼接而成，畫面細緻地呈現布料、皮革的質地紋理、蔬果的水潤與肌膚光澤。現場更打造超過百吋的大型電子紙顯示牆，大型尺寸吸睛程度如高畫質數位海報看板，顯色效果飽和，媲美紙質印刷。

●大型戶外看板：以E Ink Kaleido™ 3 Outdoor彩色印刷電子紙技術為基礎，拼接打造61吋大型戶外看板，與72吋大型橫幅看板，顯色溫潤，且換頁迅速，滿足戶外零售、交通站點等需要即時顯示資訊的情境，操作溫度範圍介於-15°C至65°C之間，能克服嚴峻的氣候條件。

創新設計電子紙 – E Ink PrismTM 3

E Ink Prism™ 3可變色電子紙適用於汽車車身、建築裝飾、消費性電子，甚至是廚衛家具，屢屢吸引大眾眼球。產品採用柔軟、低耗電的E Ink Prism™ 3，透過程式化編輯變化色彩並結合圖樣設計，可創造出豐富、動態的個性化顯示表面，提供富有未來感的產品設計新材料選項。

●建築與裝潢無限延展：全新設計的可變色磁磚牆，從段碼式的E Ink Prism™ 3可變色電子紙延伸，發揮電子紙反射式的特質，讓石材或玻璃紋理完美的融入牆面裝潢，又能令人驚喜地顯示資訊與變換顏色。

●個性化消費性電子：展示Infinix手機背面與Lenovo筆記型電腦，以可變色電子紙為媒材，推出可自行設計圖片變化的個性化、差異化的商品外觀。

不傷眼的健康顯示技術 迎接電子紙閱讀器、筆記本全彩時代

●彩色新機一次囊括：在彩色技術平台到位後的一年之內，電子書閱讀器與電子紙筆記本迎來機種的全面迭代，以因應閱讀、書寫市場轉向彩色的換機潮。展位現場將展示多款最新的彩色電子紙閱讀器與電子紙筆記本機型，包含樂天Kobo、讀墨mooInk、Bigme等品牌新機重磅登場。來自品牌客戶大上、大我，及LENOVO推出的彩色電子紙螢幕，亦在展出行列。

●雲端共學大趨勢：在教育情境，電子紙螢幕以友善眼睛著稱，擁有學童閱讀的利基市場，多款電子紙筆記本化身兒童學習夥伴，以學習機、單字本，模擬手寫與紙本閱讀真實質感，引領教育領域的數位化。哈佛公衛學院研究指出，沒有前光的電子紙不會發出藍光傷害眼睛，使用電子紙螢幕較LCD 螢幕對眼睛達3倍健康程度。

●手寫筆技術：Ｗacom和冠資訊科技將以＂Life-Long Ink＂為主題，展出與元太最新的合作手寫筆，能補足日常工作與學習的靈光。參觀者能觸摸並感受到最新的 Ｗacom產品。

以跨域整合達成更永續、更智慧的電子紙系統

元太科技也將最全面展示從雲到端的運用。透過跨業別的夥伴合作，設計開發IC、軟體平台、導入感測元件、結合太陽能光伏技術等功能進入系統中，以使用更少的材料、更低耗能為永續目標，讓系統為電子紙智慧應用加值，進一步釋放電子紙的無限可能。系統應用以場景分為四大類別：

●零售場景新構思（Retail Reimagined）：精省零件的新世代電子紙貨架標籤，以MCU瑞昱系統晶片直接安裝在顯示器上，打造System on Panel技術，搭配新世代錐粒金凸塊技術，減少金屬用料，符合永續精神、QGD 低功耗更新方案，僅更新部分畫面的電子紙貨架標籤，將電子紙省電的特性推升至極致等。搭配雲端服務參考設計，朝向Smart Retail 2.0 邁進，以電子紙的永續基礎為核心，提供更多元的零售場域應用。

●物聯網雲到端（IoT Connect）：雲端碳足跡智慧信用卡，能即時計算並顯示出刷卡消費的碳足跡、生物指紋辨識信用卡、已經應用於台中童綜合醫院的無源彩色電子紙識別證、UHF物流標籤與太陽能應用、LoRa 物流標籤，多種通訊技術，全方位增強物流箱通訊與感測能力、彩色穿戴手錶、彩色電動腳踏車電子紙顯示模組等。

●資訊看板再進化（Signage Evolved）：元太首度推出與夥伴共同開發的E Ink雲端服務 – 應用於數位戶外廣告，在數位家外（DOOH）場景，由後台直接派送內容至電子紙螢幕、在醫療場域，則結合壓力感測器，將智慧壓力感測病床應用於警示醫療人員病患姿態改變。元太也不斷探索更省電的傳輸科技，如大尺寸看板搭配遠距離低功耗Wi-Fi的相關應用。

● 次世代閱讀與書寫（NextGen eReader & eNote）：在恩智浦半導體NXP平台和T2000上導入手寫預測演算法，預測使用者在彩色電子紙上的手寫筆跡、Gallery 3 數位相框應用、偵測環境光源自動調整前光亮度之應用、醫療照護電子紙筆記本，專為醫療場景設計，取代繁雜的紙本病歷等。

17場生態圈夥伴論壇、62家生態圈夥伴以電子紙技術共譜低碳與智慧的永續未來

展覽現場，還有更多由生態圈夥伴帶來的彩色電子紙情境應用，包括零售、廣告、交通、醫療、物流等領域，由元太展會歷來最盛大的62家生態圈夥伴齊力，打造低碳智慧城市。