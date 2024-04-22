世界地球日／鴻海承諾響應RE100 宣布2040年達成100%綠電

全球最大科技製造與服務商鴻海（2317）於公司成立50周年之際，今日宣布響應RE100倡議，承諾於2040年全球廠區將100%使用綠電。藉由本次響應，展現鴻海對守護地球環境的堅定承諾，也彰顯集團營運朝更環保和永續方向邁進的決心。

RE100 是由氣候組織（The Climate Group）與碳揭露計劃（Carbon Disclosure Project, CDP）所主導的全球再生能源倡議，匯聚全球最具影響力企業，以電力需求的角度，共同努力提升使用綠電的友善環境。加入企業必須公開承諾在2020至2050年間達成100%使用綠電的時程，並逐年提報使用進度。

鴻海科技集團董事長劉揚偉表示：「鴻海在推動永續的路徑上，會持續不斷尋找最適合的國際標準，這次決定響應RE100也是基於這樣的理念！更重要的是，希望藉由鴻海主動響應，讓供應鏈以及合作夥伴能夠重視永續經營的重要性。鴻海也會以開放的態度分享在各地推動綠能的經驗，秉持著與各界合作的思維，讓產業運用綠能的同時依舊能共榮成長。最終實現鴻海營運的雙E方程式，『永續經營=EPS+ESG』的願景落地。」

2022年，鴻海在環境領域的八項長程目標中，就已公開承諾2030年達成50%綠電目標。在團隊的努力下，2023年鴻海的綠電使用占比已達到40%以上，未來也會逐年持續增加。為了更明確地表達承擔企業公民的社會責任態度，響應國際潮流標準，也期許攜手全球企業夥伴，共同守護地球家園的永續未來，因此鴻海決定於世界地球日宣布響應RE100倡議。

鴻海科技集團運營遍佈全球24個國家地區，擁有205個廠房、辦公室據點，承諾100%的綠電使用，需克服各地區、各國家可再生能源資源及配套法規不一的各項挑戰。因此鴻海將運用能效提升、自建太陽能發電站、綠電（PPA）使用、綠證購買、綠能基金投資等多元措施，並建立短、中、長期的規劃，積極開發各種可再生能源使用。未來，鴻海也希望能夠通過響應RE100，進一步推動市場變革，發展可再生能源，帶動供應鏈，提高綠電使用量。

本次響應RE100只是我們推動綠能的一個指標，未來鴻海會以永續願景為指引，聚焦長程目標，持續深化綠色管理，逐年檢視目標達成情形，動態調整或設定更積極的減碳計畫，執行具體行動實現2050年零碳的永續藍圖。