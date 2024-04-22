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未列聯詠董事候選名單 聯電這麼說

中央社／ 台北22日電
聯電。 路透社
聯電。 路透社

面板驅動IC廠聯詠今年將全面改選董事，聯電未列入董事候選人名單之中，引發市場關注。聯電表示，主要是配合聯詠提升公司治理，增加獨立董事席次辦理，不追求聯詠董事席次，基於共同強化競爭力，雙方合作將會更緊密，與董事席次及持股無關。

聯詠將於5月31日召開股東常會，全面改選8席董事，其中獨立董事有5席。聯詠董事候選人名單出爐，聯電並未列入名單之中。

聯詠表示，這次董事名單規劃是朝向主管機關訂定的公司治理方向努力，增加獨立董事以及女性董事的比例。很多投資人也希望聯詠在公司治理方面能更上層樓。

聯電指出，不追求聯詠董事席次，主要是配合聯詠提升公司治理，增加獨立董事席次辦理。聯詠為聯電最重要客戶之一，對客戶的服務與共同強化競爭力的合作只會更緊密、與董事席次及持股無關。

聯詠董事候選人為董事長何泰舜、總經理王守仁及迅捷投資協理鄭婉伶；獨立董事候選人為前台灣應用材料董事長劉永生、清華大學資訊工程學系特聘教授黃婷婷、前成功大學校長蘇慧貞、前安永聯合會計師事務所所長王金來、水木創業顧問董事長廖湘如。董事候選人有1名女性、獨董候選人有3名女性。

聯詠 聯電

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