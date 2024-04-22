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緯創攜手永在林業 啟動百公頃森林經營碳匯專案

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導
右起緯創資通總經理暨執行長林建勳、永在林業總經理蔡瑞鴻。緯創／提供
右起緯創資通總經理暨執行長林建勳、永在林業總經理蔡瑞鴻。緯創／提供

緯創資通（3231）22日與永在林業簽約，正式宣布攜手開展位於屏東縣車城鄉、總面積達100公頃林地的森林經營碳匯專案，除是台灣科技業首例、同時也是迄今最大規模的森林經營碳匯專案執行場域。

緯創表示，為確保符合國內法規並與國際標準接軌，將邀請行政院農業部林業試驗所為專業顧問，檢視專案適用條件與合格性，並查驗所取得的調查資料，確定其能滿足資料品質規範，進而通過第三方驗證，取得森林碳額度。

緯創指出，此專案為台灣科技公司進入森林經營碳匯領域的開端，為未來跨業合作案件開啟新的可能性，有望引領更多企業和場域投入森林永續發展計劃。且透過森林經營碳匯專案的實施，將有助於提升林地的生態與經濟效益，促進生物多樣性保護和森林增匯，以自然解方(Nature-based Solution, NBS) 因應氣候危機，為人類與環境創造共榮的局面。

緯創率先啟動森林永續發展專案，為邁向淨零永續立下重要里程碑。緯創表示，期待能為台灣的森林經營和永續發展事業帶來積極正向的影響，為下一代留下更美好的自然環境。

林業 生態 緯創

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