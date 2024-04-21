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淨零排放 彭双浪：台灣可藉資通訊優勢打造氣候科技

中央社／ 台北21日電
台北市電腦公會理事長暨友達董事長彭双浪表示，2050年淨零排放目標距離大家一點都不遠，已經是迫在眉睫的事。他呼籲政府的能源轉型政策要更務實，兼顧穩定供電與淨零排放。中央社
台北市電腦公會理事長暨友達董事長彭双浪表示，2050年淨零排放目標距離大家一點都不遠，已經是迫在眉睫的事。他呼籲政府的能源轉型政策要更務實，兼顧穩定供電與淨零排放。中央社

「穩定供電已經不夠，還必須是綠電。」台北市電腦公會理事長暨友達董事長彭双浪憂心忡忡，2050年淨零排放目標距離大家一點都不遠，已經是迫在眉睫的事，他呼籲政府的能源轉型政策要更務實，兼顧穩定供電與淨零排放。

彭双浪認為，ICT（資通訊）是台灣的強項，台灣可以藉此優勢打造氣候科技（Climate Tech），例如開發彈性的儲能方案、使用資訊系統化監測等。運用新科技幫助能源效率提升，一方面助力達成淨零排放目標，並且有機會衍生相關應用商機。

今年是台北市電腦公會（簡稱TCA）成立50週年，由國內近4000家資通訊及軟硬體廠商共同組成的TCA，是全台最大的資訊團體，也是國內資通訊產業與政府之間的重要橋梁。面對新政府520即將就職，彭双浪接受中央社獨家專訪，他表示目前資訊業界最關心的頭號議題，就是能源轉型。

這幾年，台積電成為台灣的護國神山，但半導體製造是高耗能產業，光是台積電1家公司就占掉台灣7%以上的用電量，相當於整個台北市的總耗電量。加上這幾年興起的AI、電動車等大趨勢，也都要吃電。彭双浪強調，如何確保穩定供電，事關民眾生活與產業經濟發展，至關重要。

更麻煩的是，全世界已經有130多個國家提出「2050淨零排放」的宣示與行動，所以「現在不只是要穩定供電，還必須是綠電。」

彭双浪說，「很多人以為2050年還很久，其實已經非常急迫。」根據國發會提出的台灣淨零路徑，未來將分階段達成減碳效果，推估2030年可達到最多25%碳減量，也就是真正的檢驗，從2030年就開始。

他建議，台灣應重新檢視能源配比，進行多重選項，除太陽能、風力、地熱等，針對未來前瞻能源如小型核電站（SMR）、核融合、氫能等，提早布局，並展開社會溝通。

隨著碳有價時代來臨，未來「電力排碳係數」將攸關台灣產業的國際競爭力。目前韓國每度電的排碳係數與台灣相近，但韓國政府已提出2035年不再使用化石燃料發電，也就是目標2035年電力排碳係數要降到零。德國、荷蘭、法國在內的7個歐洲國家，也承諾2035年底前要將排放二氧化碳發電廠從電力系統中淘汰。這方面，台灣還看不太到，必須急起直追。

供電 台積電 彭双浪

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