24日起智慧顯示展 秀四大亮點

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
Touch Taiwan 2024智慧顯示展 圖／經濟日報提供
Touch Taiwan 2024智慧顯示展 圖／經濟日報提供

Touch Taiwan 2024智慧顯示展覽會，將於4月24-26日在台北南港展覽館一館4樓盛大開幕。今年以「Lead To Infinity引領無限未來」為年度展望，同期展出「智慧顯示展覽會」、「智慧製造展」、及首屆「電子生產製造設備展」，並有「工業材料」、「淨零碳排&新能源」、及「新創學研」等主題，聚集眾多國內外產官學研共襄盛舉。

24日的開幕典禮邀請副總統賴清德及多位政要與會，並由TDUA理事長、友達（2409）光電執行長暨總經理柯富仁領軍與企業先進一同揭開展會序幕。

主辦單位表示，本屆匯聚來自十國312家廠商使用882個攤位，並有近30場國際論壇，邀請159位專家，發表超過300項解決方案，預計將吸引超過3萬名海內外參觀者，是台灣上半年度規模最大、最具指標性的國際產業盛會，將共創展會成為先進科技應用展示交流平台。展會四大亮點聚焦於：智慧座艙、Micro LED、AI、及電子設備展。

材料 賴清德

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