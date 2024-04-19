鴻準總經理 陳國寶接任
鴻準（2354）昨（19）日公告董事會總經理異動，由總顧問兼事業群總經理陳國寶接任新總座，新人事令即日起生效。
鴻準今年首季營收88.4億元，年減62.7%，昨天股價收55.8元，下滑0.7元。鴻準近年來積極拓展新事業，包括跨足電動車領域，旗下中國大陸瀋陽廠與青島廠主要負責新能源車一體化壓鑄的大本營。
鴻準目前聚焦在自動化設備的機器人領域，看好機器人未來商機，目前雖然營收貢獻有限，但未來是努力發展項目之一。法人認為，鴻準過去曾負責製造、組裝鴻海自用的「FoxBot」機器人，有量產經驗，未來很有機會切入AI人形機器人商機。
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