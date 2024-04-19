台積電去年薪酬億元主管大增 劉德音、魏哲家雙創次高
台積電（2330）19日官網更新年報，民國112年年報顯示薪酬億元主管人數增加，至於台積電董事長劉德音、總裁魏哲家去年分別領5.2億、5.4億多元則為歷史次高。
依據台積電更新的年報顯示，劉德音、魏哲家去年分別領取薪酬5.2億多元、5.4億多元，分別年減17.5%、年減14.8%。
至於台積電億元薪酬以上主管則增加，除了魏哲家、黃仁昭、何麗梅、羅唯仁、瑞克‧凱希迪、秦永沛、米玉傑、林錦坤，並新增侯永清、張曉強、余振華。
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