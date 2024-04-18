整理包／產業景氣風向球！台積電公布首季財報、Q2財測目標 法說會重點一次看

台積電（2330）18日召開法人說明會，公布首季財報及對今年第2季財測目標，今年第1季每股純益8.7元，預估第2季美元營收196~204億美元，毛利率51~53%，營益率40~42%；由於台積電法說會釋出的看法向來是產業景氣的風向球，因此特別整理出法說會重點，讓讀者一文看懂。

1、第1季財報：單季營收5,926.4 億元 毛利率 53.1% EPS 8.7元

台積電公布今年第1季財務報告，首季合併營收5,926.4 億元，季減5.3%，年增16.5%；稅後純益2,254 .9億元，季減5.5%，年增8.9%；每股純益 8.7元。

若以美元計算，今年第1季營收188 .7億美元，較去年同期增加12.9%，但較前一季減少3.8%。

台積電今年第1季毛利率 53.1%，營業利益率42%，稅後純益率 38%。

2、第2季展望：營收196~204億美元 毛利率51~53% 營益率40~42%

台積電預估，今年第2季美元營收196~204億美元，匯率假設基礎，以新台幣 32.3 元兌 1 美元匯率假設；台積電今年首季美元營收188.7億美元，若按照預估值換算，第2季美元營收約季增3.9~8.1%，平均值約6%。

若以新台幣32.3元兌換1美元的計價基礎來計算，第2季新台幣營收約介於6,330.8~6,589.2億元。

台積電預估第2季毛利率51~53%、營益率40~42%；按照台積電的預估值，第2季毛利率將較首季的53.1%略減，第2季營益率也較首季的42%持平至小減。

3、對今年整體市場展望：魏哲家下修全球晶圓代工成長預測 但強調台積電今年健康成長目標不變

台積電總裁魏哲家重申今年台積電健康成長目標不變，維持美元營收成長目標，增幅約21~26%，預期今年業績將可逐季成長， 2奈米製程將在2025年量產。

但在景氣的看法上魏哲家則是下修全球晶圓代工產業的成長預測，由先前在1月時預期成長20%下修至14~19%，今年不計記憶體的半導體業產值將成長約10%。

4、資本支出：預估台積電今年資本支出280~320億美元 維持不變

台積電預估今年資本支出目標280~320億美元，維持先前1月時法說會的目標不變；在資本支出用途上，約70~80%為先進製程技術使用，約10%則是用在成熟和特殊製程技術，10%使用在先進封裝及光罩生產。

台積電資本支出的目標維持不變符合預期；台積電統計，今年首季資本支出57.7億美元。

5、全球製造擴張策略：美國廠2025年量產 熊本廠今年第4季量產

總裁魏哲家針對台積電海外布局最新情況表示，美國亞利桑那州廠將如期在2025年上半年量產，至於亞利桑那州第2座廠預計2028年量產；日本熊本廠預計今年第4季量產。

另外，將在亞利桑那州興建第3座廠，將提供2奈米或更先進的製程技術；至於日本熊本廠2月舉行開幕典禮後，決定建置第2座廠，預計下半年動工興建，2027年營運；德國的德勒斯登廠則預計今年第4季開始建廠。