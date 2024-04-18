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台積電宣布資本支出 維持280億美元到320億美元不變

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台積電法說會／今年資本支出目標280-320億美元 維持不變

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

台積電（2330）18日召開法說會，台積電財務長黃仁昭提到，台積電今年資本支出目標280-320億美元。

上述目標維持先前1月說法，台積電資本支出不變符合預期。

台積電今年首季庫存周轉天數90天，預先建立3奈米產能庫存，台積電並統計，今年首季資本支出57.7億美元。

台積電總裁魏哲家並說，近期台灣地震台積電感謝同仁與協力廠商的幫忙，順利讓晶圓廠設備復原。

魏哲家並說，今年第2季來自3/5奈米領先的挹注以及高速運算彌平手機消費的季節因素。

台積電 奈米 魏哲家

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