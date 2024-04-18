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台積電將公布財報展望 法人估今年首季每股賺逾8元

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

台積電（2330）將於今（18）日盤後召開法說會公布財報數字與第2季展望，綜合各家法人預估台積電首季每股新台幣獲利平均不低於8元，首季美元營收估達成中位數至接近高標，而實際數字尚待台積電公布。

依據統計，分析師預估台積電首季每股獲利的平均值約8.2元，個別機構預測有高有低約在8.1元至8.8元不等但普遍不低於8元。

台積電今年首季美元營收目標180-188億美元，當時平均匯率假設新台幣兌美元31.1，法人分析，不過今年首季新台幣匯率兌美元貶幅3.92%，匯率有利因素助攻下有助新台幣營收表現優於預期，不過預期美元營收約在財測中間值偏高標185億美元附近，美元營收數字則仍待18日台積法說會公布。

台積電累計今年首季營收約為新台幣5,926.44億元，季減少5.3%，較去年同期則增加16.5%，是歷年同期新高，大致符合法人預估首季營收按照該季的實際匯率約為5,986億元上下區間。

法人並預估，台積電今年營運有望逐季走強，台積電今年第2季美元營收估約184-192億美元，美元營收估約近持平今年首季至小幅季增約4.3%，並估年增17.3%至22.4%，為歷年同期最佳，同時在匯率有利因素換算下第2季新台幣營收將有機會突破6000億元，預期新台幣營收增幅度將大於美元營收增幅，也是歷年同期最佳。

台積電 新台幣 營收

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