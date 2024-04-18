鴻海、輝達快攻AI 三領域進擊…董座劉揚偉：上半年就能看到

鴻海（2317）攜手輝達（NVIDIA）快攻AI，董事長劉揚偉昨（17）日透露，上半年就可看到雙方在AI工廠、AI智慧製造、AI智慧電動車等三大平台合作的進展。法人看好，隨著AI應用持續擴大，可望帶動鴻海與輝達的GB200 AI伺服器出貨量逐步增長。

劉揚偉昨天率領鴻海團隊參加「2024台北國際車用電子展」並受訪，釋出以上訊息。劉揚偉在3月中旬前往美國參加輝達年度GTC大會時曾提到，雙方會在AI工廠方面有一些合作，目前看來，「大家就會很快看到鴻海在AI工廠上的一些建置」。

劉揚偉說，鴻海與輝達的AI合作，不僅在AI工廠，還有AI智慧製造、AI智慧電動車等，合計三個平台，這些都在規劃中，預期今年上半年就會看到這方面的進展。

法人看好，隨著AI應用持續擴大，可望帶動鴻海與輝達的GB200 AI伺服器出貨量逐步增長。

外資認為，輝達公布最新的GB200 AI伺服器架構，運算板訂單由鴻海、緯創均分；交換器板由鴻海獨拿；伺服器機櫃則還處於競價階段，包括鴻海、廣達、英業達與緯創等都有機會拿下。

業界分析，輝達GB200的第一波雲端服務供應商（CSP）客戶，包括亞馬遜AWS、Google、微軟與甲骨文，惟伺服器製造商還在競價階段，大家都希望能贏得CSP的GB200架構訂單。

法人指出，先前輝達GTC大會上，鴻海旗下鴻佰科技是四家ODM大廠中，率先展示GB200 NVL72的AI伺服器機櫃產品，預期鴻海獲得訂單的呼聲最高。

鴻海昨天股價大漲5.5元或3.9%，成交量10.5萬張，惟外資賣超5,000多張，投信與自營商則是站在買方，合計三大法人近五個交易日仍買超鴻海3.8萬張。

外界關注鴻海今年底股價是否有機會衝上200元大關，劉揚偉坦言：「這我也不知。」他強調，最近股市因地區衝突干擾，相關變化很難預測。

不過，鴻海經過這幾年「3+3」的策略布局，這些布局都要開花結果，大家會看到整個鴻海的基本面會愈來愈好。