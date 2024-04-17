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核二廠出水口驚見男浮屍 垃圾袋套頭、綁住雙腳死因可疑

NCC前官員涉詐疑雲燒到中華電信 中華電信出具四點回應

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
針對部分媒體報導NCC前委員涉詐事件提及中華電信，中華電信傍晚出具聲明。圖／本報系資料照片
針對部分媒體報導NCC前委員涉詐事件提及中華電信，中華電信傍晚出具聲明。圖／本報系資料照片

二五電信涉詐疑雲雪球愈滾愈大，檢方發現，NCC（國家通訊傳播委員會）前委員蕭祈宏擔任二五電訊公司顧問，並以前委員身份，帶二類電信找中華電信廠商；對此，中華電信今天傍晚出具最新4點回應。

針對部分媒體報導NCC前委員涉詐事件提及中華電信，中華電信聲明如下：

一、目前市面俗稱「黑莓卡」、「白卡」的國際漫遊預付卡，均非中華電信提供的產品，亦非中華電信通路所販售；「黑莓卡」為國內通路業者自行向國外電信業者批購，再於國內電商平台販售的電信產品，「白卡」則為國外電信業者發行的預付卡，國內通路業者取得後透過國內電商平台販售。對於不肖業者利用「黑莓卡」及「白卡」造成詐騙集團利用偵察斷點一事，本公司深惡痛絕，絕對零容忍。

二、有關媒體指涉本公司與涉詐二類電信業者進行洽談一事，唯謹說明本公司與二五電訊公司間並無業務合作關係，遑論提供任何門號，本公司電信業務皆依照電信相關法規規定及主管機關要求辦理，亦訂有相關作業程序規範，絕不會受特定人士關照或施壓而有所不同。

三、本公司自112年5月起，領先國內同業陸續推出全面攔阻偽冒我國號碼的境外「+886 0-9」開頭來話，並推出固網市話以及行動電話（含VoLTE）境外來話全面語音警示服務，以智慧防詐技術，力防客戶受騙。

四、針對檢調偵查涉詐相關案件，中華電信除積極協助調查，務求齊心揪出詐騙源頭，並全力配合政府所有打詐作為，共同努力守護台灣全民財產安全。

中華電信 詐騙集團 電商

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