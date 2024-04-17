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核二廠出水口驚見男浮屍 垃圾袋套頭、綁住雙腳死因可疑

超標頻譜歸還 遠傳已申請、台灣大指依程序持續推進

中央社／ 台北17日電

兩大電信合併案均有超標頻譜必須在6月底前繳回，遠傳已提前向數位部提出超額頻譜歸還申請；台灣大則傳出盼與中華電信交換頻譜，但遲未有進一步消息。對此，台灣大僅表示，依原定程序持續推進中。

台灣大哥大合併台灣之星，1GHz以下頻譜超標10MHz，國家通訊傳播委員會（NCC）核准合併案時附帶要求今年6月底之前，必須與同業交換、出售、或者無償繳回。

消息來源指出，台灣大先前已向中華電信提出頻譜交換，盼以台灣大超標的900 MHz頻段，交換中華電信1800 MHz或2100 MHz頻段的頻譜，但傳出遲遲未獲中華電同意。

台灣大表示，每家頻譜議題不盡相同，台灣大依原定程序持續推進中；中華電對此則沒有回應。

市場人士指出，若雙方達成共識，將創下國內頻譜交換首例，但各頻譜當初競標價值不同，因各業者頻段位置不同，能發揮的效果也不盡相同。

另一方面，遠傳合併亞太電信也有頻譜超標的議題。遠傳表示，已遵循法規，主動配合主管機關，提前於15日向數位發展部提出合併後超額頻譜歸還申請，歸還頻譜為28 GHz的100 MHz，待數位部核准後，再向NCC提出變更網路計畫頻率，踐行法遵義務，維持市場公平競爭。

遠傳總經理井琪過去也曾表示，「合併綜效遠大於歸還頻譜成本」。

中華電信 台灣大哥大 遠傳

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