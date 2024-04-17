黑莓卡遭質疑成打詐破口 NCC：專法擬強化查核

外界質疑黑莓卡成為打詐破口，NCC今天表示，強化黑莓卡的查核措施，規劃在內政部主政的「詐欺犯罪危害防制條例」草案中，電信事業開通境外高風險電信事業服務時，應介接移民署資料做驗證，降低詐騙風險。

雲林地檢署日前破獲車手集團以合法掩護非法製作「黑莓卡」、「比特卡」的漫遊及國內網卡，查出前NCC委員蕭祈宏卸任後違反旋轉門條款擔任二五電訊公司顧問，檢方昨天以違反公務員服務法將他起訴。

此外，國民黨立法院黨團今天上午也舉行「NCC委員淪二類電信詐騙門神？ 政府打詐攏係假！ 」記者會，質疑二類電信業者把很多黑莓卡賣給詐騙集團，規避實名認證漏洞。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天舉行例行記者會，媒體關注沒實名身分驗證的黑莓卡議題。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，今年2月跟電信業者召開會議，NCC就會同警政署刑事警察局、三大電信組成測試小組，了解國外漫遊門號實際連網情形跟IP位置來做測試，今年2月底也發現市面上賣的國際漫遊預付卡，確實有立委提到的狀況，這類國際漫遊預付卡插上手機後，會跳出簡訊通知告知實名制開卡，雖有台灣實名制管道，但可使用假名、簡單的輸入內容，一樣可開卡連網。

翁柏宗說明，因此也在內政部主政的「詐欺犯罪危害防制條例」（暫定）草案中，也規劃相關條文。電信事業要開通境外高風險電信事業的服務，技術可行下，應該介接移民署資料認證，確認使用者是否在台灣境內。

翁柏宗指出，台灣民眾在境內應使用台灣電信業者服務，但警政署也發現奇怪的狀況，竟然有台灣人會在台灣境內拿黑莓卡、國際漫遊預付卡來打電話，擔心有涉詐疑慮。

翁柏宗指出，若要進一步管理黑莓卡，需要驗證與比對個人入境資料，也持續跟電信業者、移民署溝通，打詐專法中需要有相關條文。

媒體也關注二五電訊目前是否有執照、是否曾被開罰等，NCC表示，前委員相關事件基於偵查不公開、無法多說明，NCC人員都是以證人身分出席。二五電訊曾在2022年登記為電信事業，但當時申請營運項目是加值服務，提供網路電話服務，也不是虛擬行動網路經營者（MVNO）服務。

NCC說明，二五電訊曾在去年12月向NCC申請增加MVNO服務，不過因檢附文件不符資格，已在今年3月不予受理申請案。