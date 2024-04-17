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鴻海首部國產電動車上陣 展示完整電動車生態系

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
2024臺北國際車用電子展，鴻海首部國產電動車上陣，展示完整電動車生態系。鴻海／提供
2024臺北國際車用電子展，鴻海首部國產電動車上陣，展示完整電動車生態系。鴻海／提供

「2024 臺北國際車用電子展」17日於南港展覽館1館舉行。鴻海（2317）作為主要參展廠商，圍繞集團智慧電動車平台，進行一系列產品展示，包括旗下鴻華先進科技所設計開發首部國產電動車Luxgen n7、預計今年第四季量產MODEL B、首款電動廂式物流車MODEL N，還有結合AI輔助設計的電驅系統，以及一系列車用電池、充電樁、電控系統、碳化矽晶圓等產品，展示集團完整電動車生態系。

「2024 臺北國際車用電子展」開幕當天，經濟部長王美花、臺灣區電機電子同業公會理事長李詩欽、中華民國外貿協會董事長黃志芳等一行前來鴻海展位觀展。本次展會，集團除了安排多家客戶、供應商及投資人進行商務洽談；同時，也邀請包括國立臺灣大學、國立陽明交通大學、國立臺灣科技大學、國立臺北科技大學、臺北市立第一女子高中、臺北市立中山女子高中等國內院校組團前來觀展。期盼藉本次展會，啟發年輕學子對集團智慧電動車平台的興趣，向下扎根培育更多人才。

臺灣區電機電子同業公會監事召集人、鴻海科技集團董事長劉揚偉表示，作為臺灣首部國產電動車，鴻海與裕隆攜手合作推出的Luxgen n7，已經陸續交車中，無論品質、成本、速度都讓他覺得相當有競爭力，目前持續進行大量交付中。

劉董事長指出，鴻海所擘劃的三大平台策略：智慧製造、智慧電動車、智慧城市平台；集團在智慧電動車平台的成果已陸續端出，除了n7開始大量交付，還有電動巴士MODEL T，鴻華先進在高雄橋頭科學園區的電動巴士廠已動土，集團會持續擴大這些成果，希望透過平台科技來創造更多的價值，能夠做出對產業、對社會、對國家更多的貢獻。

圍繞智慧電動車平台，本次集團展示結合AI輔助所設計的電驅系統，是讓產品在設計、製造過程中，透過AI輔助進行24小時不間斷的運算與模擬分析，去取得最佳參數，持續地去優化產品製造與生產，提升產品輸出效率、有效降低成本。

在乘用車電池方面，集團自主研發的230Ah大容量方罐電池應用到MODEL T。這款電池採用了相對複雜的疊片工藝，進一步優化了電池的空間利用，使得整體電池結構更加穩定。這不僅提高了電池的安全性，也能夠延長電池的使用壽命。

電控系統方面，鴻海也展示「一芯多屏」座艙控制系統，該系統導入集團自主研發、模組化設計的控制器；半導體展示上，集團也展出能因應電動車各類電力效能需求的碳化矽（SiC）功率磊晶與製程平台，可廣泛應用於車載充電器、充電樁、直流轉交流電逆變器、直流轉換器等應用，呈現集團在電動車上下游佈局的完整性。

鴻華先進總經理李秉彥（左起）、鴻海董事長劉揚偉、鴻海電動車策略長關潤。記者蕭君暉／攝影
鴻華先進總經理李秉彥（左起）、鴻海董事長劉揚偉、鴻海電動車策略長關潤。記者蕭君暉／攝影

電動車 鴻海

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