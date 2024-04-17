ASML 2024年第1季營收53億歐元 今年增長目標不變

全球晶片微影技術領導廠商艾司摩爾 (ASML) 17日發布 2024 年第1季財報，銷售淨額 (net sales) 為 53 億歐元，淨收入為 (net income) 12 億歐元，毛利率 (gross margin) 為 51.0%，第1季度訂單金額為 36 億歐元，其中 6.56 億歐元為 EUV 訂單。ASML 同時公布2024年第2季財測，預估銷售淨額約 57 至 62 億歐元之間，毛利率預估約 50% 至 51%，2024 年的淨銷售額預估將與 2023 年相仿。

ASML 總裁暨執行長 Peter Wennink 表示：「我們第1季的營收為 53 億歐元，落在先前指引的中點，毛利率為 51.0%，高於指引，動能來自產品組合和一次性成本效應」。

Peter Wennink 表示，「預估第2季銷售淨額約 57 億到 62 億歐元，毛利率介於 50% 至 51% 之間。預估研發成本約為 10.7 億歐元，銷售與管理費用（SG&A）約為 2.95 億歐元。我們對 2024 年全年的展望不變，與產業正從低點持續復甦的情況一致，預計下半年將強於上半年。我們視 2024 年為過渡年，將繼續同步投資於產能提升和技術，為週期的轉變做好準備」。

股票回購計劃近況、發放股息計劃

ASML 預計宣布 2023 年每普通股股利總額為 6.10 歐元，較 2022 年增加 5.2%。考慮到 2023 年和 2024 年支付的三筆每股普通股的期中股息為 1.45 歐元，因此對股東進行的最終股利提案為每普通股 1.75 歐元。根據目前 2022 - 2025 年的股票回購計劃，ASML 在第1季回購了價值約 4 億歐元的股份。完整資訊請見 ASML 官網 。