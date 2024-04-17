牧德今年營運拚好轉 結盟日月光卡位先進封裝商機

AOI廠商牧德（3563）今年營運力拚好轉，除了受惠PCB大廠布局東南亞投資帶動設備需求，法人也看好，結盟封測龍頭日月光（3711）展開客製化設備合作，躋身半導體先進封裝供應鏈。

牧德先前提到，公司對 2024 年整體看法不變，持謹慎保守看法。預期營收在 2023 第四季落底後，2024 將逐步回升。PCB 產業在東南亞將在未來兩年陸續開出新產能，台資、陸資 PCB大廠將相繼建廠，2024 年也將逐步推升公司在大中華區域外的銷售佔比。

牧德強調，深耕東南亞市場已久，積極配合客戶的步伐，進一步擴大泰國公司團隊。陸續招募優秀業務及客服人才，建立起了專業的銷售及售後服務團隊。配合客戶在 2024開始較密集在泰國建廠裝機，在 PCB 產業 2024 景氣回升的趨勢下，牧德科技積極佈局，期望與客戶攜手在 2024 年取得佳績。

此外，牧德指出，公司持續投入研發多款半導體、封測領域檢測設備，瞄準高端國際級競爭對手，提供高性價比整體檢測解決方案，預計於 2024 將陸續進行客戶驗證及逐步導入。