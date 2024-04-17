快訊

美國降息希望恐再次幻滅 無所適從的投資人如何自處？

NBA／鵜鶘威廉斯飆40分卻傷退 湖人晉級首輪迎戰金塊

藍營大咖爆家暴慣犯 國民黨回應了

牧德今年營運拚好轉 結盟日月光卡位先進封裝商機

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

AOI廠商牧德（3563）今年營運力拚好轉，除了受惠PCB大廠布局東南亞投資帶動設備需求，法人也看好，結盟封測龍頭日月光（3711）展開客製化設備合作，躋身半導體先進封裝供應鏈。

牧德先前提到，公司對 2024 年整體看法不變，持謹慎保守看法。預期營收在 2023 第四季落底後，2024 將逐步回升。PCB 產業在東南亞將在未來兩年陸續開出新產能，台資、陸資 PCB大廠將相繼建廠，2024 年也將逐步推升公司在大中華區域外的銷售佔比。

牧德強調，深耕東南亞市場已久，積極配合客戶的步伐，進一步擴大泰國公司團隊。陸續招募優秀業務及客服人才，建立起了專業的銷售及售後服務團隊。配合客戶在 2024開始較密集在泰國建廠裝機，在 PCB 產業 2024 景氣回升的趨勢下，牧德科技積極佈局，期望與客戶攜手在 2024 年取得佳績。

此外，牧德指出，公司持續投入研發多款半導體、封測領域檢測設備，瞄準高端國際級競爭對手，提供高性價比整體檢測解決方案，預計於 2024 將陸續進行客戶驗證及逐步導入。

日月光 東南亞 牧德科技

延伸閱讀

台積電法說前再戰800元關 這檔概念股飆漲停創下天價

台積電 CoWoS 產能看增1.5倍 先進封裝鏈有望搭上商機

台積電擴充先進封裝 弘塑、辛耘訂單旺到下半年

在台積電之後 三星德州晶圓廠獲美官方補助64億美元

相關新聞

CoWoS 產能今年全面開出 京元電測試訂單滿手

台積電（2330）今年全力大擴CoWoS產能，研調機構預估今年產能將可望成長超過150％。法人看好，其中美系大廠CoWo...

太平島開通 SES 中軌衛星訊號 估今年底前773點全到位

數位部今（17）日表示，太平島開通SES中軌衛星訊號，並啟用島上Wi-Fi與行動網路服務，總傳輸頻寬可達25Mbps，通...

AI熱潮不退燒1／CoWoS晶片台積電做的 台灣強在製造 AI商機只喝到湯沒吃到肉？

「我們生產世界最多的GPU，可是我們在GPU的使用是少數；我們是世界首波受惠於AI的國家，除了美國之外，幾乎就是台灣⋯如果AI時代台灣的機會如果沒有把握住，可能就是危機了。」前Google台灣董事總經理簡立峰，在3月一場GenAI產業高峰論壇中如此說道。

光寶攜北科大組研發中心 聚焦智慧能源、人工智慧技術

光寶（2301）與國立臺北科技大學 ( 北科大 ) 17日宣布共組「光寶-北科聯合研發中心」，開啟雙方前瞻技術研發合作的...

牧德今年營運拚好轉 結盟日月光卡位先進封裝商機

AOI廠商牧德（3563）今年營運力拚好轉，除了受惠PCB大廠布局東南亞投資帶動設備需求，法人也看好，結盟封測龍頭日月光...

夏普面板廠傳關廠 法人估友達、群創下半年單季轉盈

日媒報導，鴻海（2317）轉投資日商夏普規劃暫停部份大型LCD面板生產，同時，（土界）工廠最快會在今年中完全關廠下，法人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。