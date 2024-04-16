廣達砸16.99億入手2套「微電網系統」落腳美國加州廠

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經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
廣達。記者吳康瑋／攝影
廣達。記者吳康瑋／攝影

代工大廠廣達（2382）16日宣布，代替位於美國田納西州納許維爾子公司 QMN 公告，為滿足公司營運需求，將以美金高達5,310萬元（約合新台幣16.992億元，匯率：32.00）的價格，取得2組（含安裝及技術服務）「燃料電池微電網系統」（Fuel Cell Microgrid System），公司指出，交易款項將依合約及安裝進度來進行付款。

據悉，廣達近年積極布局AI伺服器市場，並攜手世界級晶片大廠超微（AMD）、輝達（NVIDIA），推出多款伺服器新品，而面對快速成長的市場需求，廣達也不只一次啟動增資、擴廠來應對；對此，廣達田納西州子公司（QMN）旗下產線，包括筆電、伺服器等產品的組裝代工；對此，法人透露，廣達這次增資可能是為擴充「伺服器」產能。

廣達去年8月份就曾以重訊代子公司發聲，說明團隊為因應旗下業務需求，將透過增資 QIL 轉增資 AIC 再轉增資 QMI，最後再轉增資 QMN 的方式投資。而這已不是廣達第一次對該廠增資，事實上公司在近2年間，已透過相同投資架構，來擴充旗下的伺服器產能。

據公開資料顯示，廣達分別在2021年及2022年，各自對田納西州伺服器產線，增資4,200萬美元（約合新台幣 11.7 億元）、1億美元（約合新台幣 29.72 億元）。法人認為，廣達是因歐美訂單大增，才透過增資方式來擴充當地伺服器的產能。而這次再購置「燃料電池微電網系統」預計也是為了滿足擴大的訂單需求。

伺服器 增資 廣達

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