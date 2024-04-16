鴻海宣布認養新北萬里海灘 致力維護生態環境保護

全球最大科技製造與服務商鴻海（2317）推動永續腳步不停歇，16日宣布認養新北市萬里海灘（瑪鋉溪流域），全長600公尺白沙海灘。未來將號召集團員工眷屬，每年定期清理海灘，維持友善潔淨的海洋生態，響應聯合國『生物多樣性公約』，積極實踐永續行動。

本次鴻海選定萬里海灘認養計劃，經過公司與新北市政府近一年的時間評估才確定。過去這片沙灘潮間帶，是北部民眾親海選擇之一，但因無人定期維護，因此海上廢棄物、民眾遊憩後之廢棄物常堆積於海岸上，對親海的民眾造成危險也會對環境造成破壞。公司認養萬里海灘後，每年將定期清理維護萬里海灘，維護民眾良好的親海環境，同時會將淨灘成果提報至環境部環境管理署，傳承永續管理的經驗。

鴻海科技集團洪榮聰環保長表示，「公司在落實企業永續經營的理念中，一直不斷思索如何更積極的參與生態環境保育，不僅是單以公司的力量，更希望建立社會全員參與的架構。我們結合公司各單位及志工社，號召員工與眷屬共同來淨灘，並藉此將環境教育的對象從員工擴及到家庭，再一起走入社會。」鴻海在去年獲得新北市環境教育獎民營事業組特優，最主要就是致力於環境教育，不僅在集團內部開設環境課程，累計海內外學習人數逾200萬人次，課程內容還翻譯成多國語言讓海外員工也能吸收。

去年開始為了讓環境教育進一步扎根，培育更多守護環境的種子，特別設計了一系列豐富的親子海洋活動，結合魚苗放流，食魚文化教育、種植珊瑚體驗、各類親子手作活動等，並走入漁村村里活動中心，落實本土環境教育。今年加入基隆嶼等海上探險行程，讓員工及家人除了在清潔海灘獲得成就感外，也能藉此更了解海洋、更喜愛海洋。

鴻海近年持續關注國際生物多樣性及森林保育趨勢，在2023年6月制定「鴻海科技集團生物多樣性暨不毀林承諾」，並且於官方網站以及海內外各廠區宣傳。同年，攜手海洋大學，投入新台幣2500萬元推動永續海洋環境，規劃將廢建材變身藻礁，創造生物多樣性以及海洋碳匯，公開承諾企業永續經營的決心，展現公司保育生態環境之核心價值。