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台積電、美光產能回升 中砂產能滿到年底

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

再生晶圓暨鑽石碟大廠中砂（1560）今年在台積電（2330）3奈米、成熟製程及美光等大廠產能利用率逐步拉高帶動下，鑽石碟出貨動能將可望逐步拉高，且另外又有IDM大廠訂單加持。法人預期，中砂再生晶圓及測試晶圓產能將可望一路滿載到年底，後續更有機會切入英特爾供應鏈，中砂今年出貨動能有望再度衝高。

台積電3奈先進製程產能持續拉高，終端市場也開始出現落底升溫跡象，讓台積電成熟製程產能利用率穩健回升，加上記憶體市場需求不斷回溫，使記憶體大廠美光產能利用率同樣持續攀升。

中砂目前已經順利切入台積電3奈米及成熟製程，以及美光供應鏈。法人指出，受惠於這波趨勢，中砂鑽石碟出貨動能正不斷攀升，預期今年鑽石碟營收年成長幅度將可望15％。

不僅如此，除了台積電、美光等相關訂單之外，德州儀器下單動能亦開始回升。法人指出，中砂受惠於IDM大廠訂單加持，再生晶圓及測試晶圓產能已經全面滿載，且可望一路滿載到今年底，顯示訂單動能相當強勁，且業界傳出中砂今年將有望切入英特爾供應鏈當中，讓中砂後續業績成長具備強勁成長力道。

除此之外，中砂為了鎖定台積電新世代的2奈米製程需求，已經開始將部份產能投入利基型高階測試晶圓，預期台積電在明年開始量產2奈米前將可望替中砂逐步帶來營收貢獻，未來將成為中砂新世代的營收主力。

中砂公告3月合併營收達5.49億元、月成長9.7％，寫下五個月以來新高，相較去年同期減少4.6％。累計今年前三月合併營收為15.95億元、年增2.1％，改寫歷史同期次高。

中砂 台積電 晶圓

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