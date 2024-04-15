緯創連三年奪創新機構獎 總座林建勳：三領域布局有成

國際創新暨智慧財產權盛會「全球百大創新機構獎」15日舉行頒獎典禮，AI伺服器代工大廠緯創（3231）也以全球第 37 名入選，與鴻海（2317）、聯發科（2454）、友達（2409）、台達電（2308）、台積電（2330）等業者同台較勁。緯創自2022 年起已連續三年入選，而總經理林建勳指出，旗下產品線布局已朝高毛利調整，而這次再度入選，也代表核心競爭力受肯定。

總經理林建勳指出，公司一直致力在多個領域中，建立強大的全球專利組合這個最終目標，而目前已在「人工智慧（AI）、5G、伺服器」等完成布局，並藉全面且具有競爭力的專利組合，保護集團所開發出的所有技術、設計和發明，而為進一步維護客戶及供應商的權益，緯創也將不斷逐年提升自身在專利方面的整體品質和價值。

主辦單位科睿唯安（Clarivate）針對今年得獎的11家臺灣機構，包括「工研院、鴻海、聯發科、友達光電、台達電、瑞昱半導體、台積電、緯創資通、南亞科技與華邦電子，以及首度入榜的中強光電」等業者授發獎座，而這次獲得最多獎項的研究機構大多都屬於亞太區業者，這也顯示我國科研創新能力備受國際肯定，扮演支持臺灣產業轉型升級之關鍵角色。

對此，緯創今日也由集團高管、營運架構長暨技術長沈慶堯現身授獎，而緯創也透露，旗下營運據點策略性布局於亞洲、歐洲及北美，將持續以創新提升核心競爭力，驅動公司下一波成長。此外，為了減少對環境的影響並實現永續發展，緯創也將持續投資綠色技術。經濟部長王美花也直言，11家獲獎機構專注投入研發，專利組合涵蓋AI人工智慧、數位化及減碳趨勢，這也是近幾年政府積極投入科專預算，布局專利的範疇。