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中東緊張美股挫台積電ADR跌 法人：台股上檔壓力強

中央社／ 台北15日電

中東局勢緊張，美股12日挫跌，科技股拉回，台積電ADR跌逾3%，市場關注台積電18日法人說明會動向。期貨法人分析，中東局勢緊張，台股今天上檔壓力強，不過近日下檔支撐不弱，台股今天看能否守住短期均線，短線高盪震盪。

伊朗13日朝以色列發射無人機和飛彈進行報復，外媒報導，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）與美國總統拜登通話後 取消報復攻擊伊朗。中東緊張局勢仍有變數。

美股12日挫跌，道瓊工業指數終場下跌475.84點，或1.24%，收在37983.24點。標準普爾500指數下跌75.65點，或1.46%，收在5123.41點。那斯達克指數下跌267.11點，或1.62%，收在16175.09點。費城半導體指數下跌161.315點，或3.29%，收在4745.051點。

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）下跌2.68%，收881.86美元，超微（AMD）挫跌4.23%，收163.28美元，台積電美國存託憑證（ADR）跌3.18%，收142.52美元。

台股加權指數12日收跌16.65點，收在20736.57點，成交值新台幣4784.33億元，加計盤後4894.57億元。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超90.31億元。

投信終結連2日賣超轉買，自營商賣超23.55億元，投信買超7.26億元，外資及陸資賣超74.02億元。

在台指期淨部位，三大法人12日淨空單減少2032口至8369口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少955口至12009口。

期貨法人分析，中東緊張局勢變化，美股挫跌，台股今天上檔壓力強，不過近期多次回測5日線約20693點有守，下檔支撐不弱，台股今天看能否守住短期均線，短線高盪震盪。

台積電將於18日舉行法人說明會，市場聚焦下半年營運展望、資本支出、全球布局，及先進製程與封裝的擴廠進度等營運重點，牽動半導體和AI產業景氣動向。

半導體與電子族群法說會本週也接力展開，包括力積電、國巨、瑞昱、同欣電等將釋出第2季與下半年展望。

英特爾上週推出新一代AI晶片Gaudi 3，PC品牌與代工廠普遍預期，今年AI PC滲透率僅低個位數（約1%至3%），但隨著新晶片推出、殺手級應用浮現，2025年AI PC有望大量成長。

台積電 台股 美股

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