Touch Taiwan展 24日開幕

顯示器產業年度盛事「Touch Taiwan」展 ，今年將於4月24日至26日盛大開展，面板雙虎群創（3481）、友達（2409）都將精銳出擊，除了在顯示器產品部署重兵之外，也聚焦醫療、車用等高毛利產品。友達董座彭双浪、群創總經理楊柱祥也將於展覽期間現身，預料都將釋出產業正向訊息。

今年Touch Taiwan展主題為「Lead To Infinity 引領無限未來」，將呈現智慧顯示、Micro＆Mini LED、智慧座艙、智慧製造、電子生產製造設備、工業材料、淨零碳排&新能源，以及新創學研等議題，展現創新科技與多元化應用解決方案。

今年展覽共計吸引近300家國內外廠商參展，總攤位數超過880個，預計將有來自海內外約3萬名參觀者出席。

群創董事長洪進揚表示，群創要避開面板景氣劇烈起伏的循環，突破點在於擴充非傳統顯示器業務，包括車用、X光及半導體等非顯示器領域為轉型策略重點。友達近年積極轉型衝刺非顯示的多元化業務，尤其看好車用面板及智慧座艙市場崛起，成長潛力十足。