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雲端四大咖攻AI 將為鴻海、廣達、緯創帶來豐沛訂單

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導
全球四大雲端服務供應商（CSP）積極加大AI投資力道，今年資本支出合計可望逾1,700億美元，創新高。 圖/聯合報系資料照
全球四大雲端服務供應商（CSP）積極加大AI投資力道，今年資本支出合計可望逾1,700億美元，創新高。 圖/聯合報系資料照

全球四大雲端服務供應商（CSP）亞馬遜AWS、微軟、Google、Meta積極加大AI投資力道，今年資本支出合計可望逾1,700億美元（逾新台幣5.4兆元），創新高，年增率超過21%。

業界看好，四大咖啟動AI大投資，將為鴻海（2317）、廣達、緯創等AI伺服器代工廠帶來豐沛訂單，營運喊衝。

雲端服務供應商資本支出創高 圖／經濟日報提供
雲端服務供應商資本支出創高 圖／經濟日報提供

2020年新冠疫情爆發以來，四大CSP資本支出一路增加。去年四大廠資本支出約1,400億美元，今年隨著生成式AI需求大增、雲端業務擴張，各廠大舉投資AI伺服器、擴建資料中心，金額預估將衝破1,700億美元。

其中，CSP龍頭亞馬遜執行長Andy Jassy近期在公司內部信中提到，去年底亞馬遜AWS新訂單交易加速推進，客戶對長期合約提出更具體的承諾，上雲服務需求持續成長。外電報導指出，亞馬遜AWS計劃未來15年投資1,480億美元，在全球各地建資料中心，滿足AI等領域對雲端服務的需求。

另外，Meta預估今年資本支出介於300億美元至370億美元；Google、亞馬遜AWS及微軟更齊聲喊出「2024年資本支出將較2023年增加」，Google則預期將明顯高於2023年。

隨著四大CSP均押重金投資AI，台灣AI伺服器代工業者喜迎大商機。鴻海看好，今年GPU模組營收年增幅將超過三位數百分比、AI伺服器營收成長超過四成，AI伺服器占整體伺服器營收比重將達四成以上。

廣達拿下Google、亞馬遜AWS及Meta的GB200伺服器整機櫃訂單之餘，也取得微軟的B200伺服器代工單。隨著上游缺料情況緩解，第2季AI伺服器拉貨動能將會明顯轉強。法人預估，廣達今年AI伺服器占整體伺服器營收比重將超過三分之二。

緯創傳手握輝達CoWoS AI晶片基板高達85%訂單，也是超微及英特爾AI晶片模組、基板獨家供應商，通吃AI三巨頭訂單。緯創看好，今年AI相關營收將跳增三位數百分比。法人則預估，緯創今年伺服器營收占比可望由2023年約35%，擴大至46%。

緯穎也是這波AI熱潮受益廠，該公司是微軟、Meta的第一、第二大供應商，今年隨著第三家客戶亞馬遜AWS特殊應用IC（ASIC）伺服器專案逐步發酵，緯穎看好，GPU伺服器也將於下半年貢獻營收，預期AI伺服器占營收比重將延續去年逐季增加態勢，今年全年營收占比至少兩成起跳。

AI 伺服器 營收

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