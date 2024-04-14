智慧顯示展24日登場 富采、惠特將秀新技術

智慧顯示展Touch Taiwan將於24日至26日開展，LED廠包含富采（3714）、惠特等，以及面板廠友達、群創等都將展示新技術。

富采本次以全新樣貌登場，主題為「Drive Enlightening Innovation」，展現富采全方位車用光源實力，包含車用顯示、車用照明、車用感測，提供由內至外所需光源，富采也透過先進顯示及智能感測兩大領域專業技術，為智慧座艙及行車安全打造最完整解決方案。

富采強調，此次參展重點將展現全方位一站式服務，整合磊晶、晶粒、封裝、模組等解決方案，除在車用領域大放異彩，也透過集團助力驅動更多具有啟發性的創新科技。

富采指出，此次車用顯示將展出高穿透率Micro LED透明顯示屏，可依據駕駛及乘客需求，應用在抬頭顯示器、車窗及車頂天窗，結合路況提供駕駛行駛或商家資訊，乘客也可享受多元娛樂功能，車頂天窗可提供沉浸式乘車體驗；另也開發A柱到A柱全陣列區域調光車用面板，提供高亮度、高對比解決方案，將汽車前座面板應用發揮至極致。

惠特也將攜手雷傑科技參加Touch Taiwan展，展出最新Micro LED製程方案。惠特表示，目前Micro LED在惠特營收占比不高，但客戶端詢問度高，目前指標性企業持續推出顯示器、穿戴裝置、車用等，看好未來在終端產品有更大機會。