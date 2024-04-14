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LED廠拉高車用占比 富采、億光等營運可望回溫

經濟日報／ 記者李泠秭／台北報導
富采董事長彭双浪。 圖／聯合報系資料照片
富采董事長彭双浪。 圖／聯合報系資料照片

受惠車用、一般等照明與顯示需求回溫，全球LED市場今年有機會恢復成長，台廠富采（3714）、億光、聯嘉、艾笛森、弘凱今年力拚提高車用營收占比，營運可望回溫。

根據TrendForce LED產業報告，今年全球LED產值預估可達130億美元，年增3%，主要受惠車用照明與顯示、照明（一般照明、建築照明、農業照明）、 LED顯示屏、紫外線／紅外線 LED等市場需求有機會逐步回溫，以及Micro LED技術已成功導入至大型顯示如三星，以及手表如Tag Heuer等因素帶動。

TrendForce表示，車用顯示是今年較具成長領域，受惠新能源車銷量帶動，在自適應性頭燈、貫穿式尾燈、智能氛圍燈、Mini LED背光顯示等先進技術持續推進，預估今年車用LED產值有望成長至34億美元。

富采董座彭双浪透露，富采去年車用產品占整體營收20%，預計今年有雙位數成長，看好車用產品包含感測、照明、背光等應用持續提升，營收占比可望拉高至25%，預期在旗下Micro LED產品放量前，車用產品是集團營運成長主要動能。

億光也積極拓展車用布局，鎖定車內外照明、車載顯示背光、IR感測、電源隔離、功率元件等領域。億光認為，車用業務持續放大，有助帶動今年營運。

聯嘉指出，近幾年公司陸續接獲包括特斯拉、保時捷等電動車訂單，合計近期在手訂單逾百億元，陸續自今年出貨，未來三至五年成長動能無虞。特斯拉防彈新車Cybertruck前車燈模組由聯嘉提供，隨Cybertruck的4860電池供應逐漸開出，周產量也由先前數百輛提升至千輛以上，可望挹注營收新動能。

LED 億光 營收

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