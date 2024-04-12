臺北開齋節將登場 遠傳提前擴充超過200站基站容量

「2024 Eid-al-Fitr in Taipei 尋味臺北 齊賀開齋」將於4月14日在大安森林公園熱鬧登場，今年除了邀集各式手作、美食穆斯林攤位，現場舞台表演也將同步進行線上直播。遠傳（4904）強調，在全台重要的民間信仰慶典不缺席，評估行動數據與語音需求，除了進行大安森林公園周邊既有4G、5G基地台容量擴充作業，也同步針對全台清真寺、各地火車站等穆斯林重要活動地點，進行周圍基地台參數優化、容量擴充工程，確保穆斯林朋友、參與民眾能享受順暢的網路，進行直播、視訊通話、拍照打卡分享盛況，分享友善多元的節慶氛圍。

開齋節是穆斯林的重要節日，會舉辦各式活動歡慶齋戒圓滿成功，相當於華人的農曆新年。遠傳表示，工程人員提前出動，完成開齋節活動熱門區域超過200站基站的網路容量擴充工程，除了官方活動地點大安森林公園，還包含台北清真寺、台北文化清真寺、龍岡清真寺、大園清真寺、台中清真寺、台南清真寺、台南市阿薩拉姆清真寺、高雄清真寺等全台重要清真寺，以及台北、桃園、中壢、台中、高雄等各地火車站。

遠傳指出，活動期間將有超過百位工程人員全程待命；後端更有百名網管與傳輸工程師，進行網路流量觀察、障礙狀況排除等作業，以優質的網路，作為最佳應援。