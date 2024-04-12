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2024臺北開齋節活動登場 中華電擴充逾百座 4G/5G 基地台

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

「2024臺北開齋節」將於本周日(4月14日)盛大登場，中華電信（2412）表示，除針對清真寺、大安森林公園、台北火車站、桃園火車站及台中火車站等活動地點擴充超過百座4G/5G基地台容量外，更將派員全程監控網路站台運作，確保訊務不壅塞，讓參與此活動的穆斯林們與一般民眾，不管是拍照分享節慶喜悅或是開直播和家鄉朋友傳遞佳節祝福等，皆能享有最順暢的行動通信上網品質。

齋戒月是伊斯蘭教每年重要的修行之一，台北市近年都會在齋戒月結束後舉行台北開齋節歡慶活動，促進文化交流及推廣穆斯林友善旅遊，每年都吸引數萬人參與。

新冠肺炎疫情解封後，各類宗教活動都吸引信徒及民眾參加，包含白沙屯媽祖到北港進香就吸引近18萬人參加，正在進行的大甲媽祖繞境活動也可望吸引300萬人次參加，各類宗教活動吸引數十萬人潮聚集，同時上網，並拍照、拍影音分享，也成為電信業者行動網路的一大挑戰，近年電信業者都預作準備，提前擴充網路容量，並派出行動基地車支援。

中華電信表示，除在活動人潮聚集地點積極擴充4G/5G基地台外，更在全台重要商圈、大專院校、科學園區、重要道路等高訊務區域導入業界5G最大連續頻寬90MHz及最大主流頻寬290MHz，提供用戶最佳的5G 2CA + 4G 4CA高速上網體驗。

中華電信執行副總暨網路技術分公司總經理簡志誠表示，中華電信將以更廣、更深、更厚三個面向持續強化全國22縣市368鄉鎮市區的5G網路建設。

4G 5G 中華電信

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