台積電下屆董事候選人名單出爐！林全與二外籍女獨董入列

台積電今（12）日宣布十位董事被提名人，包括三位現任董事：魏哲家（台積電副董事長兼總裁）、曾繁城（台積電榮譽副董事長）、龔明鑫（國發會主委），四位現任獨立董事：彼得‧邦菲爵士、麥克‧史賓林特、摩西‧蓋弗瑞洛夫先生、拉斐爾‧萊夫，以及三位新的獨立董事候選人：烏蘇拉‧伯恩斯、琳恩‧埃爾森漢斯、林全，列入為下屆董事會之董事候選人，並於6月4日股東常會的董事改選中進行選舉。

從規畫名單，原被視為進入董事會熱名人選，現任台積電資深副總兼人資長何麗梅未在規畫名單內，將無緣進入董事會。倒是具有美國商務部供應鏈競爭力諮詢委員會副主席身分的烏蘇拉‧伯恩斯及琳恩‧埃爾森漢斯入列，凸顯台積電董事會增加女性員額人選，同時在地緣風險升高下，將借助烏蘇拉熟悉美國商務部運作，協助台積電未來在美國及其他海外布局。

此外，前行政院院長林全學經歷俱佳，與台積電創辦人張忠謀交情甚深，台積電成立子公司世界先進，林全還受張忠謀邀請出任世界先進第一任董事長，此次台積電董事會改組，再度借重林全的長才。

除了董事長劉德音卸任之外，陳國慈與海英俊（台達電董事長）亦決定卸任台積公司董事，劉德音感謝陳國慈與海英俊過去多年來的傑出貢獻。

劉德音表示，台積公司董事會是由來自產業界、學術界、法律界的多元背景專業人士組成，這些具有世界一流業務營運經驗的專業人士分別來自台灣、歐洲和美國。「身為主席，我非常幸運參與如此健全的董事會並獲得大家的支持，確保台積公司朝著正確的道路前進。我衷心感謝所有董事們的付出與貢獻，也相信台積公司在新一屆董事會的引領之下將持續迎向光明的未來。」

台積公司總裁魏哲家表示，過去多年來，董事就其專業與豐富的經驗，提出建言支持公司的成長策略，不斷強化公司治理。台積公司近年來經歷了前所未有的挑戰，隨著持續變化的產業樣貌及地緣政治，台積依然引領技術的開發與進步，推出最先進的技術，強化競力，讓創新和永續發展處於領先的地位。「劉董事長將從董事會卸任，我們深表祝福，感謝劉董事長傑出的領導能力，支持台積公司克服挑戰並成長茁壯。」

新任董事當中的烏蘇拉畢業美國紐約大學 Polytechnic Institute 機械工程學士、美國哥倫比亞大學機械工程碩士、美國國家工程院院士、美國文理科學院院士、倫敦皇家工程學院院士、前美國全錄公司董事長、執行長及總裁、前荷蘭VEON公司董事長及執行長、前美國Plum Acquisition Corp. I 執行董事長、前 美 國 White House National Program on Science,、Technology, Engineering and Math（STEM）Leader、前美國President’s Export Council主席、美國Teneo Holdings公司非執行董事長（非公開發行公司）、IHS Holding公司獨立非執行董事（英屬開曼群島）、美國Uber Technologies公司董事、美國Endeavor Group Holdings公司董事、美國Integrum Holdings公司創始合夥人、美國商務部供應鏈競爭力諮詢委員會副主席。

琳恩‧埃爾森漢斯畢業美國萊斯大學應用數學學士、美國哈佛商學院企業管理碩士、曾任前美國Sunoco公司董事長、總裁及執行長、前美國Sunoco Logistics Partners公司董事長及執行長、前美國Shell Downstream公司全球製造執行副總裁、前美國Shell Oil Products公司總裁及執行長、美國Baker Hughes公司獨立董事及治理與企業責任委員會主席、沙烏地阿拉伯石油公司獨立非執行董事及審計委員會主席、美國Peter Kiewit and Sons公司獨立董事（非公開發行公司）。