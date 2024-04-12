訊連攜手露天市集 聯手打造全方位的電商賣場解決方案

訊連科技（5203）宣布與露天市集進行合作，共同打造最新且全面的賣場解決方案。這次的合作案除了讓露天市集的百萬賣家會員能夠利用全新的商店佈置工具打造品牌獨特風格的賣場外，還可以獲得訊連科技提供的AI電商行銷工具—Promeo，使用生成式AI製作高品質的產品照片，並擁有百萬社群行銷範本！這項全面的電商解決方案預計將為賣家帶來更加豐富多樣、全新升級的商品上架體驗。

Promeo作為電商賣家的行銷推廣軟體工具，內建AI產品相片生成功能，能夠自動生成無限款商品照片，協助使用者更快速地準備素材，提供更有效率的製作方式。軟體內也提供上萬款專為數位廣告、海報、傳單和邀請函等設計的精美範本，即使是零經驗的電商小白，也能輕鬆上手賣場行銷素材和促銷廣告圖片的製作。此外，Promeo支援各大社群平台常用的尺寸比例，還能夠批次處理產品照片，使用者們將能夠在同個平台上完成所有需求！

訊連科技的產品開發團隊研究發現，超過70%的網路消費者在做購買決策時高度依賴賣場提供的產品照片。賣家若能善用Promeo軟體工具，包括AI產品去背、AI背景生成、行銷素材設計範本等功能，將大幅節省行銷素材製作時間，快速且有效地製作出高品質的產品照片，有助於提升電商訂單轉換率，甚至高達90%以上。

訊連科技第一事業群總經理林昭宏表示：「Promeo作為電商團隊必備的行銷推廣軟體工具，提供了豐富的編輯功能來幫助賣家們。使用者們能夠利用生成式AI技術，有效地加速上架商品的準備時間並大幅提升產品質感，解決製作行銷素材的難題。非常期待能透過這次和露天市集的合作專案，看到更多電商賣家開始使用Promeo來經營賣場」。

小型電商和個人賣場興起，人人都有機會成為賣家，若一般消費者想要使用Promeo的強大 AI 技術，則可以透過訊連科技官網來進行選購。目前電腦版Promeo僅提供Windows版本，若為Mac用戶可參考線上照片編輯工具MyEdit來達到相同的使用需求。不管是想要編輯圖片背景、移除不想要的物件，還是進行畫質修復，都能夠輕鬆完成。