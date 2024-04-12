日經：鴻海、廣達及緯創等台企增產AI伺服器 搶攻高利潤

日經新聞報導，鴻海集團（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）等台灣電子大工廠都正在增產人工智慧（AI）伺服器，希望在智慧手機和電腦需求趨緩之際，搶攻這波來自美國企業的需求爆發熱潮，著眼提高利潤。

輝達（Nvidia）在3月的開發者年會中，展示配備輝達AI半導體的鴻海集團最新款伺服器，這些伺服器採用內部開發、提高運作效率的冷卻系統，廣獲關注。鴻海集團董事長劉揚偉也從台灣飛往美國，和輝達行長黃仁勳討論進一步的合作。

以代工生產iPhone為人所知的鴻海集團，正把AI伺服器相關事業定位為成長支柱之一，預測今年AI伺服器銷售將年比成長超過40%，繪圖處理器（GPU）模組則將倍增，本月宣布將加碼投資1.2億美元於一家核心子公司的墨西哥部門，顯然意在提高AI伺服器產量。

先前主要聚焦代工生產蘋果MacBook等電腦的廣達，也已視AI伺服器生產為第二支柱，預期今年相關銷售將成長。該公司已提高桃園的產能，最近也擴增美國與德國產能，3月宣布計劃投資約2,470萬歐元（2,670萬美元）租賃德國東部的一座工廠建築。

緯創也正提高伺服器產量，預期今年相關業務的銷售會成長一倍。該公司去年決定把印度一座生產iPhone的工廠賣給塔塔集團，把資源轉向伺服器。

台灣智庫資策會產業情報研究所（MIC）數據顯示，受惠於長期耕耘與美國企業的一般伺服器生產合作關係，台灣企業包辦全球九成的AI伺服器代工市場。集邦（TrendForce）預測，AI伺服器出貨量預料將在2026年成長至236萬台，比2023年的118萬台倍增，其中大部分預料是由台灣企業生產。

AI伺服器搭載多種昂貴的零組件，包括輝達的晶片、以及散戶和電源供應等周邊零組件，生產不易。配備AI伺服器的每座資料中心售價能遠超過5萬美元，遠高於安裝傳統伺服器的資料中心。

鴻海集團、廣達及緯創去年淨利率多介於1%~3%區間，現在需要獲利更高的結構，正著眼AI伺服器的高附加價值與龐大成長潛力。