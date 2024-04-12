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蘋果傳今年推M4晶片聚焦 AI 功能 Mac 供應鏈沾光

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

蘋果傳出將在今年推出M4晶片，最快6月現身聚焦AI功能並陸續導入Mac產品線如高階MacBook Pro等，法人看好相關供應鏈如台積電（2330）、載板廠欣興（3037）、健鼎（3044）等可望同步沾光。

依據外電，蘋果傳出今年推新一代 M4 系列晶片的並將按照效能分為入門級的「Donan」、進階版「Brava」、最高階的「Hidra」，並陸續將在今年下半年至2025年陸續導入新款 iMac、14 吋 MacBook Pro、16 吋 MacBook Pro 以及 Mac mini 等產品。

蘋果 Mac 最近一季出貨量和市佔率的增長，顯示其在全球個人電腦市場的競爭力提升，對於投資蘋果股票的投資人來說，是正面的財務指標。

IDC 數據顯示， 2024 年第一季 Mac 出貨量較去年同期強勁成長 14.6%，成長幅度居所有業者之冠。2024 年第一季 Mac 市佔率從一年前的 7.1% 升至 8.1%。

蘋果將於 5 月 2 日 發布 2024 會計年度第二季（截至 2024 年 3 月底）的財報。外界並高度關注將於 6 月 10 日 登場的蘋果全球開發者大會（WWDC）。

分析師期待蘋果在邊緣 AI 領域的機會。

Canalys 預估，AI PC 出貨量可望從 2024 年的 4,800 萬台擴增至 2028 年的 2.05 億台。

MacBook Pro 蘋果

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