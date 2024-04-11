Meta推新AI晶片台鏈來電 廣達、緯穎等出貨看俏

Meta於美國時間10日宣布，推出第二代「MTIA」自研AI晶片，主打算力與記憶體頻寬較前一代倍增，未來將擴大導入旗下資料中心。Meta持續投資AI基礎建設，並強化導入自研晶片，法人看好將帶動其AI伺服器代工夥伴廣達（2382）、緯穎（6669）出貨引擎熱轉，坐享Meta強攻AI帶來的龐大商機。

Meta第一代自研AI加速器晶片MTIA（MTIA v1）採台積電7奈米製程，第二代晶片則採台積電5奈米製程生產。第二代MTIA運算能力和記憶體頻寬，都比去年推出的第一代晶片高出一倍多，就Meta評估的四個關鍵模型中，下一代MTIA效能甚至較第一代提升三倍。

MTIA執行的模型主要用於處理AI推薦系統相關工作，協助臉書和Instagram上的內容排行及推薦。目前下一代MTIA已投入16個資料中心區域使用，Ｍeta將把這些晶片部署於能放置多達72顆MTIA晶片的機櫃系統。

Meta目前伺服器主要代工廠為廣達、緯穎，其中廣達占比約五成，緯穎為三成。隨著Meta擴大導入自研晶片，廣達為Meta主力代工廠，營運受惠大。緯穎來自Meta的營收占比超過五成，為公司最大客戶，兩家協力代工廠可望一同衝刺AI伺服器出貨動能，大啖Meta AI商機。

Meta強調，新一代MTIA晶片代主要用補充運算資源。執行長祖克柏曾說，今年將大舉採購輝達在市面上的主流高階H100 AI晶片，預計買35萬顆。因此MTIA晶片將不是用來取代輝達晶片，而是扮演補強角色。

Meta去年10月宣布，計劃支出350億美元，建置AI資料中心、硬體等基礎建設，這些基礎建設支出多數仍可能投入輝達晶片。

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