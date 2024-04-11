快訊

南韓國會選舉執政黨慘敗 朝小野大、尹錫悅成跛腳總統

Meta推新AI晶片台鏈來電 廣達、緯穎等出貨看俏

經濟日報／ 編譯黃淑玲、記者林薏茹／綜合報導
Meta於美國時間10日宣布，推出第二代「MTIA」自研AI晶片。 路透
Meta於美國時間10日宣布，推出第二代「MTIA」自研AI晶片。 路透

Meta於美國時間10日宣布，推出第二代「MTIA」自研AI晶片，主打算力與記憶體頻寬較前一代倍增，未來將擴大導入旗下資料中心。Meta持續投資AI基礎建設，並強化導入自研晶片，法人看好將帶動其AI伺服器代工夥伴廣達（2382）、緯穎（6669）出貨引擎熱轉，坐享Meta強攻AI帶來的龐大商機。

Meta第一代自研AI加速器晶片MTIA（MTIA v1）採台積電7奈米製程，第二代晶片則採台積電5奈米製程生產。第二代MTIA運算能力和記憶體頻寬，都比去年推出的第一代晶片高出一倍多，就Meta評估的四個關鍵模型中，下一代MTIA效能甚至較第一代提升三倍。

MTIA執行的模型主要用於處理AI推薦系統相關工作，協助臉書和Instagram上的內容排行及推薦。目前下一代MTIA已投入16個資料中心區域使用，Ｍeta將把這些晶片部署於能放置多達72顆MTIA晶片的機櫃系統。

Meta目前伺服器主要代工廠為廣達、緯穎，其中廣達占比約五成，緯穎為三成。隨著Meta擴大導入自研晶片，廣達為Meta主力代工廠，營運受惠大。緯穎來自Meta的營收占比超過五成，為公司最大客戶，兩家協力代工廠可望一同衝刺AI伺服器出貨動能，大啖Meta AI商機。

Meta強調，新一代MTIA晶片代主要用補充運算資源。執行長祖克柏曾說，今年將大舉採購輝達在市面上的主流高階H100 AI晶片，預計買35萬顆。因此MTIA晶片將不是用來取代輝達晶片，而是扮演補強角色。

Meta去年10月宣布，計劃支出350億美元，建置AI資料中心、硬體等基礎建設，這些基礎建設支出多數仍可能投入輝達晶片。

延伸閱讀

​Meta 最新自研 AI 晶片問世 晶心科營運吞補丸

AI Meta 晶片

延伸閱讀

OpenAI、Google、Meta鏖戰 AI戰爭白熱化

輝達AI伺服器機殼黑馬：勤誠

中國力倡晶片自主 台廠利多

Google推出新版資料中心AI晶片、安謀架構CPU

相關新聞

台企首例…鴻海傳規劃執行長輪值制 醞釀世代交替氛圍

路透報導，知情人士透露，鴻海集團正規劃實行輪值執行長（CEO）制，不僅是台灣企業首例，也是鴻海成立50年來一大變革，目的...

鴻華先進 橋頭新廠動土

鴻海科技集團旗下鴻華先進首款自主研發的電動巴士 MODEL T，前年量產後相繼投入各縣市公共運輸，位於高雄橋頭科學園區的...

大立光：預期Q4產能滿載 下半年拚手機鏡頭升級商機

大立光董事長林恩平昨（11）日表示，3月至5月拉貨動能都差不多，6月還看不到，不過，下半年陸續有更多機種導入鏡頭升級，今...

匯兌進補 大立光首季EPS 45.79元

昨（11）日公布首季稅後純益61.11億元，季增23%，年增86%，每股純益45.79元，為六季來最佳，也是四年同...

台灣大補選 頂新進董事會

台灣大將在今年6月21日的股東常會中補選兩席董事，在合併台灣之星後，頂新集團旗下頂安開發將進入台灣大董事會，法人代表為台...

電價調漲效應 三科學園區電費年增192億

電價自4月起調漲，工業用戶負擔較大調幅。根據國科會估算，三大科學園區2023年總用電度數為447億度，原每月電費約126...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。