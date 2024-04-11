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鴻海衝刺電動車 鴻華先進橋頭新廠動土

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
鴻華先進自主研發製造電動巴士。 圖／聯合報系資料照片
鴻華先進自主研發製造電動巴士。 圖／聯合報系資料照片

鴻海集團衝刺電動車業務，旗下鴻華先進（2258）昨（11）日舉行高雄橋頭園區新廠動土典禮，預計投資10.62億元，2025年完工，初期年產500輛電動巴士，2028年達1,000輛。鴻華總經理李秉彥表示，除台灣之外，東南亞與美洲市場也在洽談中。

昨天包括高雄市長陳其邁、高雄議長康裕成、高雄副市長羅達生等皆出席動土典禮。李秉彥表示，鴻華先進以短短不到三年時間推出首款電動巴士MODEL T，以及一系列的乘用車款，有MODEL C、MODEL E、MODEL B；目前MODEL C（納智捷n7）已下線超過700輛給客戶，持續大量交付中；MODEL B預計今年第4季投入量產。

MODEL T作為鴻華先進首款自主研發的電動巴士，李秉彥坦言，MODEL T從高雄出發，一路拓展至各縣市，目前包括台南、嘉義、彰化、台中、新竹、新北、台北、台東、金門都有MODEL T的身影；東南亞及美洲相關專案也陸續洽談中。

鴻華橋頭新廠預計2025年完工，初期產能約年產500輛、2028年目標擴產至1,000輛。除了滿足國內市場需求，鴻華橋頭新廠也會是電巴的重要出海口。

基於鴻海集團智慧製造、智慧電動車、智慧城市三大平台架構，橋頭新廠將是鴻海集團在台灣建置指標性AI工廠之一，新廠將結合數位孿生（Digital Twin）科技，導入雲端互聯技術、虛實產線協同運作，以及數位即時監控，確保生產品質。

東南亞 鴻海 鴻華先進

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