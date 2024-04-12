鴻海傳實行輪值CEO制 這一招…拔擢年輕世代

鴻海（2317）傳出有意實行輪值執行長（CEO）制，主要有兩個目的，首先，主要為培養接班團隊與拔擢年輕世代，其次，因應公司治理要求，董事長與總經理分開。據了解，鴻海輪值執行長制目前還在早期討論階段，仍未定論，但公司內部從管理層到基層都已經朝年輕化發展，藉此激盪出更多創意與活力的火花。

鴻海六大事業群中，A事業群負責手機相關業務。B事業群負責穿戴裝置、平板、筆電與智慧音箱等業務。C事業群負責精密模具、電機、機構件等生產研發與材料應用。D事業群負責個人電腦、印表機、顯示器、智能辦公與智能家居等業務。E事業群負責液晶電視、遊戲機、智能機器人、電控模組與AIoT模組等業務。S事業群負責半導體設備、驅動IC與功率放大器等業務。

放眼鴻海集團六大事業群總經理，包括A事業群蔣集恆、B事業群姜志雄、C事業群吳建和、D事業群簡宜彬、E事業群林忠正，S事業群陳偉銘，當中即不乏年輕的一代，也有多人曾公開在集團活動亮相，展現對內管理與對外溝通的能力。