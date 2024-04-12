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台灣大補選 頂新進董事會

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

台灣大（3045）將在今年6月21日的股東常會中補選兩席董事，在合併台灣之星後，頂新集團旗下頂安開發將進入台灣大董事會，法人代表為台灣之星前董事長林清棠。

此外，台灣大昨（11）日公告，技術長郭宇泰完成「台台併」網路整合等關鍵任務後，屆齡退休，由揭朝華接任技術長職務。

台灣大去年12月1日合併台灣之星，台灣大增發股權給台灣之星股東，頂新集團為台灣之星最大股東，頂新集團為主的台灣之星股東目前持有台灣大股權約5.5%。

台灣大2023年才剛全面改選董事，當時選任董事包括福記投資三席，代表人為蔡明忠、蔡明興、蔡承儒；台固新創投資一席，代表人林之晨；獨立董事則有宋學仁、鐘嘉德、盧希鵬、陳東海、萬家樂。

台灣大合併台灣之星當天，福記投資改派法人代表，從原本的蔡承儒，換成台灣之星原董事長暨味全董事林清棠。

隨後福記投資代表人林清棠及獨立董事宋學仁辭任，因此，台灣大今年股東常會，除報告台灣之星合併事項，將補選董事及獨立董事各一席，近期董事會推薦董事候選名單出爐，林清棠將代表頂新集團進入台灣大董事會，獨立董事候選名單為賴冠仲，賴冠仲曾任勤業眾信聯合會計師事務所總裁，現任來源聯合會計師事務所所長。

台灣之星 台灣大 股東

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