與慈濟簽共善合作備忘錄…華碩助力數位教育 提供資訊設備給花蓮受災校

花蓮4月3日發生芮氏規模7.2強震，華碩與慈濟基金會11日宣布簽署「共善合作備忘錄」，華碩將提供電腦資訊設備給受影響的學校，幫助學生盡快恢復正常學習環境。

華碩主管表示，花蓮地震發生後，發現有許多學校的教學設施受到嚴重損害，華碩透過與慈濟基金會合作，希望盡一己之力，支援災區教育復原。

華碩董事長施崇棠表示，地震發生第一時間，華碩內部就啟動人文關懷機制，了解位在災區的華碩人員身家安全，並發起「同島一心，為花蓮祈福」募款活動。

另外，華碩透過本業驅動數位包容計畫，與慈濟基金會攜手為0403花蓮大地震受影響的學校和學生，提供電腦資訊支援及數位科技教育等跨界合作，希望透過智慧科技開創多元學習方向。

慈濟慈善基金會執行長顏博文表示，花蓮地震災後，慈濟第一時間投入救災，包括熱食提供、與政府和其他NGO合作建立收容安置，以及重災戶的應急金發送等。此次與華碩合作，除了對災區學校即時援助，也是對未來數位科技教育和社會永續發展的長遠支持。

華碩與慈濟基金會將合作提供資訊科技設備、規劃中長期數位學習課程，透過各種教育計畫幫助學生擴展視野、提升學習技能，實現自我價值。此合作得到花蓮縣教育處和學校的肯定，讓更多的學生能夠享有優質教育資源，為未來奠定更堅實的基礎。