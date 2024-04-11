台亞半導體擬100%分割8吋 GaN 事業 分批推上市 IPO 計畫

感測半導體元件大廠台亞半導體（2340）於今日下午假台灣證券交易所召開重大訊息記者會，台亞半導體董事會決議將8吋的GaN事業群之相關營業包含資產與營業額，分割予由台亞半導體持股100%之既存子公司冠亞半導體股份有限公司(以下簡稱冠亞半導體)承受，並且由冠亞半導體發行新股予台亞半導體作為對價，以落實專業分工提高整個台亞半導體集團整體營運績效與市場競爭力，其分割基準日暫定為民國113年8月30日，並將於113年5月28日提送股東常會討論決議。

台亞半導體指出，本次預計分割之營業價值為新台幣10億元，由冠亞半導體案每股票面金額10元之普通股壹股，換取每股10元之分割標的價值之比例，預計發行普通股一億股予台亞半導體作為受讓分割標的物之對價，惟實際發行股數及金額仍按上述比例以分割基準日分割標的物之帳面價值為依據計算，並依分割計畫規定調整之。而此次分割予既存之子公司冠亞半導體，其對於台亞半導體本身之相關營運及業務皆正常運作，對原有股東之權利義務均無影響。

台亞半導體總經理衣冠君表示，GaN事業群是接掌台亞半導體總經理後致力推進的部門，其係充分運用與改造現有台亞半導體之既存機台與現有產能，再添購其餘關鍵機台。目前整個GaN事業群正以進度超前的速度，與許多客戶進行相關產品的信賴性驗證，目前從客戶反饋的訊息知悉有數個晶片的驗證結果與一線大廠旗鼓相當，期盼能加速幾個產品的相關驗證程序，並冀盼能夠在本年度為集團貢獻營收。而此次將這個事業群分割之整體目的在於台亞集團的產業分工明確，有利於集團資源之整合統籌。

台亞半導體策略長李國光博士表示，整個台亞集團在上、下游供應鏈進行投資或規劃相關子公司，均依照副董事長暨日亞化學常務取締役戴圳家之規畫按部就班進行，逐步打造「亞家軍」等集團子公司。預計從化合物第三代半導體、視覺顯示、IC設計、AOI & AI人工智能檢測設備等子公司分批推動上市IPO計畫，目前已有部分子公司進行申請作業中。而這次的GaN事業群的冠亞半導體分割案就是亞家軍計畫的一部分。

其中，去年經台亞董事會已通過乙件上市櫃規劃釋股案，就是星亞視覺科技的IPO申請案，並預計於今年第3季申請送件，其將是亞家軍推動的第一波上市櫃子公司。可以預期的是待第三代半導體穩定量產及獲利後，台亞將持續專注於感測半導體元件本業，而有機會進一步轉型為集團控股公司。