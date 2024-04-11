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受邀參加英特爾開發者論壇 祥碩科技秀雙認證新品

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
祥碩科技於Intel舉辦之開發者論壇會議中，展示擁有Thunderbolt 4和USB4雙認證的裝置端產品(ASM2464PD)。圖／公司提供
祥碩科技於Intel舉辦之開發者論壇會議中，展示擁有Thunderbolt 4和USB4雙認證的裝置端產品(ASM2464PD)。圖／公司提供

高速傳輸IC設計領導品牌祥碩科技（5269）11日指出，受邀參加英特爾Intel）開發者論壇會議，針對獲得雙認證的裝置端產品(ASM2464PD)以及以同樣架構設計，但擁有其他附加功能的ASM2464PDX為主要展示的產品。

祥碩科技總經理林哲偉表示：「很榮幸這次有機會在Intel的開發者論壇中，展示我們擁有Thunderbolt 4和USB4雙認證的新產品(ASM2464PD)。感謝Intel團隊在Thunderbolt 4認證期間的協助與支持，讓ASM2464PD成為全台首家取得Thunderbolt認證的USB4裝置端晶片，兼具效能與穩定度並且順利進入量產」。

祥碩說明，旗下Thunderbolt 4裝置端產品ASM2464PD，效能最高可高於3800MB/s，約是過去USB3.2 Gen2x2的兩倍。產品朝向ESG永續發展的目標來設計，高度整合周邊元件(最多達6合1)，以節省製作的零件(BOM)花費、減少PCB的面積需求以及簡化PCB走線，實踐節能減碳的宗旨。

祥碩說明，在Intel的開發者論壇會議中，除了介紹ASM2464PD和ASM2464PDX的功能架構與應用之外，也有實體的動態展覽攤位提供廠商近距離觀看產品效能，並有專人詳細解說，許多廠商藉機交流以獲得第一手資訊。

IC設計 Intel PCB 祥碩 英特爾

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