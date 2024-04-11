首家響應台積電慈善基金會企業 日本豐田汽車為花蓮地震捐3000萬日幣

花蓮4月3日發生規模7.2地震，日本豐田汽車(TOYOTA MOTOR CORPORATION)表達關切，深感台日雙方友好情誼，於日本企業中率先捐贈日幣3,000萬元，並與友好企業台積電（2330）攜手，成為首先響應台積電慈善基金會前進花蓮，關懷受災民眾的第一家企業合作夥伴。

日本豐田與台灣關係緊密，豐田不只是和泰汽車的合作伙伴與重要股東，同時日本豐田也投資台積電熊本廠，是台積電重要股東，再加上日本長期與台灣的友好關係，日本豐田汽車成為第一家響應台積電慈善基金會花蓮地震捐款合作夥伴。

此次花蓮地震，日本豐田汽車(TOYOTA MOTOR CORPORATION)第一時間表達對台灣的關懷之意，期望透過各種方式，協助民眾生活盡速回復正軌。因此率先響應友好企業台積電，是海內外首家企業，攜手台積電慈善基金會，共同捐款支持花蓮民宅修繕，安定受災者內心，以實際行動支持台灣災後重建，也拋磚引玉邀請各界共同響應，一起為大家帶來笑容與幸福；在逆境中互相伸出援手、彼此扶持努力，正是豐田哲學中量產幸福的真正意義。另外也發起日本豐田集團員工自行募捐，並感謝所有參與受災地區救援活動的人員，期待台灣人民生活恢復正常。

同時，台灣和泰汽車為協助受地震影響之車主減輕負擔，亦已宣布Toyota / Lexus / Hino商用車車主，因本次地震造成之天然災害，致車輛受損者，其維修之零件及工資均以八折計，其中有關車輛引擎控制單元（俗稱電腦），更提供六折優惠；經由本牌經銷商拖吊至最近之原廠服務廠維修者，將免付拖吊費，有需要者請致電各品牌顧客服務中心。