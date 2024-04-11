群創 ESG 影響力再進化 去年製程廢水回收率達97.6%

群創（3481）11日宣布，將攜手群創教育基金會於4月24日至26日，共同參展Touch Taiwan 2024「淨零碳排主題專區」，打造「低碳樂活館」，共展出三大主題：「低碳管理中心」、「永續人才會所」及「碳行者收藏室」，展現群創致力於推動「永續生活文化」決心，更將永續理念融入每一個人的心中。

群創永續長彭峻豪表示：「群創深知企業對於永續發展的責任，除訂定淨零減碳目標，還積極推動企業文化的轉變，今年也將推出永續系列全方位的學程，從問卷調查結果分析，安排相應課程，讓同仁了解到永續的重要性，將永續理念融入到企業的DNA中，並鼓勵他們在工作中採取適當的行動以應對挑戰，更應用於每日生活中，藉此擴散影響力至身邊的每一個人」。

落實減碳承諾 群創力圖提高再生能源使用量

群創承諾2030年溫室氣體排放量較2020年減少25%、大中華廠區再生能源使用占比達20%(RE20)與辦公室(RE100)等目標。不僅從工廠製程端開始改善減碳，在產品設計方面，開發產品碳足跡智慧管理系統，自動串連設計與生產數據並進行碳熱點分析以找出減碳機會，運用AI模型計算，推薦出最適的減碳方案和減碳路徑規劃；也持續評估與擴大再生能源裝置設置及採購再生能源，預計今年會完成路竹廠區沼氣發電裝置，提高再生能源使用量。

打造「永續生活文化」 群創同仁減碳綠色習慣再延續

群創並擴大節能設施延續至辦公室，針對辦公電腦要求要有環保標章、事務機、飲水機、照明設備要有節能標章。群創台灣廠區所有餐廳均已成功通過環境部的環保餐廳申請，餐廳採用在地食材，縮減運輸里程碳排量，每周一設為無紅肉日，鼓勵蔬食。廠間區間車也改為電動綠能車，公司停車場更設置電動車優先停放車位，鼓勵同仁共同努力減碳。另，響應環境部「淨零綠生活」，台灣廠區辦公室已於2021年起逐年完成申請「綠色辦公」並成功通過，預計2025年全數完成。群創持續致力於打造「永續生活文化」，讓同仁在家中也能自然延續這種良好的綠色習慣。

致力回收與節水 群創展現產業循環經濟亮眼成績

群創響應政府的循環經濟推動，2023年12月更取得PE環保清潔袋環保標章，成為面板界第一家取得再生塑膠薄膜製品的環保標章，以完整的零廢棄處理流程，從公司廠內回收的廢PE，提供給廠商進行百分百回收再製成環保清潔袋，並購回廠內繼續循環利用。此外，群創身為製程中需大量用水的面板大廠，在水資源管理上格外重視。2023年製程廢水回收率達97.6%，節水量達60.2萬噸 （相當於240座奧運游泳池水量），水管理成績表現亮眼外，並在2023年國際碳揭露計畫（CDP）水安全管理評比中，也是唯一獲得領導等級佳績A List的面板廠。

今年，群創教育基金會將淨零環教課程中的互動遊戲移至展覽現場，讓參觀者能夠親身體驗，從玩樂中學習，深入了解淨零碳排的重要性以及從生活中如何開始行動，激發大眾對地球保護的意識。基金會持續秉持初衷，致力於回饋社會，已安排多場校園環境教育課程，希望能與大眾攜手前行，共同創造社會影響力。