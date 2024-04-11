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大立光法說會／今年第1季每股純益45.79元 為四年同期新高

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導
大立光電今天召開法說會，公布今年第1季稅後純益61.11億元，年增86%、季增23%，每股純益（EPS）45.79元，為四年同期新高。圖為大立光董事長林恩平／聯合報系資料照
大立光電今天召開法說會，公布今年第1季稅後純益61.11億元，年增86%、季增23%，每股純益（EPS）45.79元，為四年同期新高。圖為大立光董事長林恩平／聯合報系資料照

大立光電（3008）今天召開法說會，公布今年第1季稅後純益61.11億元，年增86%、季增23%，每股純益（EPS）45.79元，為四年同期新高。

其中，單季業外收益高達34.69億元，主要受惠新台幣貶值，業外匯兌收益貢獻。至於關鍵的毛利率因營收下滑，跌破5字頭大關，達49.17%，季減3.71個百分點。

大立光今年3月合併營收34.51億元，月成長2%，較去年同期成長4%；累計今年第1季合併營收113.13億元，較去年同期成長24%。

大立光表示，由於目前仍處於淡季，預期4月拉貨與3月差不多。

大立光 營收

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