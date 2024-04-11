大立光法說會／今年第1季每股純益45.79元 為四年同期新高
大立光電（3008）今天召開法說會，公布今年第1季稅後純益61.11億元，年增86%、季增23%，每股純益（EPS）45.79元，為四年同期新高。
其中，單季業外收益高達34.69億元，主要受惠新台幣貶值，業外匯兌收益貢獻。至於關鍵的毛利率因營收下滑，跌破5字頭大關，達49.17%，季減3.71個百分點。
大立光今年3月合併營收34.51億元，月成長2%，較去年同期成長4%；累計今年第1季合併營收113.13億元，較去年同期成長24%。
大立光表示，由於目前仍處於淡季，預期4月拉貨與3月差不多。
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