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五大光電公協會齊聚 共商光電發展困境

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
光電永續協會理事長蔡佳晋表示，他觀察國際上，對太陽能電站都是極正面的對待，但來到台灣，坊間充斥著「光電案場汙染環境」、「光電侵農」的污名，讓台灣光電產業發展面臨了前所未有的困境。聯合報系資料照
光電永續協會理事長蔡佳晋表示，他觀察國際上，對太陽能電站都是極正面的對待，但來到台灣，坊間充斥著「光電案場汙染環境」、「光電侵農」的污名，讓台灣光電產業發展面臨了前所未有的困境。聯合報系資料照

太陽光電產業永續發展協會於4月10日在圓山飯店舉行第一屆第三次會員大會，行政院副院長鄭文燦、經濟部部長王美花、台灣金控董事長沈榮津、能源署長游振偉、與立委洪申翰、鍾佳濱、林岱樺等人皆到場共襄盛舉。

每年光電永續發協會的會員大會，都是光電五大公協會齊聚一堂的時刻。除了主辦單位光電永續協會理事長蔡佳晋，太陽光電系統公會副理事長林新寶、全國商總能源產業推動委員會主委蔡宗融、SEMI太陽光電委員會主席沈維鈞、太陽光電產業協會秘書長姜皞先等人都親自出席，他們都對當前光電產業發展的困境憂心忡忡。

光電永續協會理事長蔡佳晋表示，他觀察國際上，對太陽能電站都是極正面的對待，但來到台灣卻好像變成「砂石」業者、像是在蓋核電廠，坊間充斥著「光電案場汙染環境」、「光電侵農」的污名，讓台灣光電產業發展面臨了前所未有的困境。常務理事胡根地、胡惠森與常務監事沈尚弘都呼籲，希望社會給光電產業一個公平與友善的環境。

也因為社會對光電產業誤解太深，連環境部也有意將達一定規模的光電案場進行環境影響評估。台灣設置太陽能的時程遠比國外長，加再全世界最貴的租金及開發貴，一旦光電案場納入環評，把太陽能電站當核電廠在蓋，不用說台灣要實現普惠綠能，「等於宣告光電業要『打包』了」蔡佳晋說。

他舉日本為例，在日本開發4GW電站且位區世界五百強的的大和商社曾提及日本實施太陽能40M 以上必須環評後，超過40公頃的案場幾乎沒有人開發。日本是建罝了超過70G的太陽能電且因電證分離的背景，許多企業者巳經達到RE100。

台灣地面型太陽能設置容量尚未達到5GW，若在此刻，台灣半導體需要再生能源孔急的背景下去實施，影響的可能不只是光電業者，而是台灣上百萬人依靠半導體廠商就業的員工及中小企業的生計。德國、日本、美國都有充足的再生能源供應台積電，我們呢?

蔡佳晋認為，建置光電案場不會改變原本的地形地貌，且光電支架佔土地面積不到千分之三，不需大興土木；太陽能板不像製造業，不會排廢水、排廢氣，不會造成環境污染。德國興建了超過300萬個大大小小的太陽能案場，它們把太陽能當對抗極端氣候，及拯救人類永續發展救星。在台灣卻被有些人當做嫌惡設施，把來救你癌症的醫生，還嫌他醜，把他趕出去。最後受害的到底是醫生還是病人?台灣產業與社會需要太陽能發電

歐盟理事會在2022年通過太陽能發電具有高於一切的公共利益(OVERRIDING PUBLIC INTERSET)的法案，不只要求加速太陽發電，並要求簡化及縮短審查流程，但台灣目前正在反其道行。

蔡佳晋舉國外案例說明，日本雖有規定大面積光電廠需環評，但日本地面光電廠設置在山坡地，因此有環評必要，但他們都由業者自行辦理；而最重視環保的歐盟則完全不用環評，愛爾蘭高等法院在就有一判例，證明「太陽能案場不適用環境影響評估」。

蔡佳晋建議，大規模的光電案場，可以比照戶外型漁電共生案場，進行環境與社會檢核，由業者找專家學者自行辦理，搭配「環境敏感分析」報告，對環境的評估已算全面，且光電案場與在地居民比較相關，社會檢核與溝通才是光電廠成功與否的關鍵。

國際對淨零碳排的要求日益增強，台灣護國神山台積電更為早日達成RE100(百分之百使用再生能源)，對再生能源更是需求孔急。蔡佳晋表示，以空拍圖來估算，台積電日本熊本廠四周遍布上百座太陽能電廠，在其方圓三公里範圍估算(約82.5公頃)，大約光電裝置容量約有111.76MW，密度非常高，這應是台積電選擇熊本的重要理由之一。低地利農地種電在日本是受歡迎的，不只創造老農退休的租金收入來源，且創造了農村的低碳經濟發展。但在台灣被一些城市人當做滅農，觀念匪夷所思。

日本能滿足台積電再生能源的需求且慢慢的進入氫能及儲能時代。反觀台灣，光電業者還在為尋找土地及被汙名化而痛苦不堪。日本農地佔國土面積只有11.5%，台灣卻有21%。但日本的糧食自給率是38%，比台灣的31%還高；日本太陽能光電也有82G併聯發電，台灣當前只有12GW。證實太陽能發電跟糧食自給率是可以併行發展的。

台積電是台灣的護國神山，太陽能及風能是台積電最大的能源靠山，太陽能產業的發展影響台灣25%GDP產業的發展、更關乎台灣上百萬人的就業。這是新政府必須正視的國安議題。

「光電與農村結合是台灣光電發找的解決之道。」蔡佳晋說，台灣農業的問題是人口老化、廢耕地太多，使得農村逐漸凋零，「台灣是缺農民不缺農地」，日本與歐盟為解決農村問題，都有光電與農村結合的政策。像是日本，就有《農業振興法》、《農地法》、《農山漁村再生能源促進法》等，引進低碳經濟產業到農村，以帶動農村復興。「光電才是最大的地方創生產業!」蔡佳晋建議，國發會劃定的134處的地方創生區域可以作為優先示範區。

經濟部長王美花在致詞時，除了謝謝光電業者努力建設綠能與儲能，讓花蓮大地震能不斷電、電網分散與穩定外，她也坦言，她現在被台積電追著跑，因為台積電有要在2040年達成RE100的急迫性。因此，地方首長要爭取台積電到當地建廠時，都會承諾當地再生能源供給無虞，所以她認為地方政府會逐漸理解，台積電與台灣製造業都非常需要綠電。

前行政院副院長、台灣金控董事長沈榮津與能源署署長游振偉也都幫光電產業打氣，他們同聲認為淨零排碳之路不會倒退，2025年的太陽能裝置容量20G目標不變，他們會跟大家一起打拼。

光電永續協會同聲呼籲:「我們最大的環境危機是來自氣候變遷對人類永續生存的威脅，太陽能及風力等再生能源，對人類永續發展有70%的重要性。」蔡佳晋直指，再生能源是下一世代人類文明得以永續發展的糧食，重要性不亞於肉體需要的糧食，且太陽光電是聯合國認定的潔淨能源，也被歐盟2022年理事會認定高於公共利的能源，故免環評。台灣2025年要達成淨零碳排、半導體等產業要達成RE100的要求，太陽能發電是重中之重。

台積電 太陽光電 太陽能發電

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