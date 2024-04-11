台積電資深副總侯永清：台灣半導體優勢難複製

台積電歐亞業務資深副總經理侯永清昨天表示，雖然現在很多國家都想發展自主半導體產業，但要籌建與台灣相近的半導體生態鏈，並不容易。宏碁集團創辦人施振榮則說，未來台灣應好好利用半導體的領先地位做為制高點，想辦法創造更大附加價值。

侯永清是台積電中生代接班人之一，也擔任台灣半導體產業協會理事長，他昨天出席陽明交大舉辦的半導體高峰論壇表示，現在人工智慧（ＡＩ）蓬勃發展，但半導體是ＡＩ的基本載具，必須有更強大的運算晶片，才能驅促ＡＩ未來發展。往前看未來十年，幾乎找不到任何一項材料可以取代半導體，台灣半導體產業要維持競爭優勢，唯有持續研發，技術領先才能確保競爭優勢、繼續生存的關鍵。技術研發靠的是人才，未來的課題應是持續研發和培育人才雙軌並進。

侯永清說，台灣半導體產業的優勢，在於從ＩＣ設計、製造、封測、材料與工具、零件等，串連出全球最有效率與進步的生態鏈，這些是經歷數十年全球化，結合不同國家的廠商共同營造的完整生態系，今天若有人或國家想籌建，並不容易。

施振榮與會對談指出，台灣引領全球半導體產業典範轉移，如早期半導體業都是ＩＤＭ（垂直整合製造商），從ＩＣ設計到製造一手包，後來大家討論半導體業也應該要有中央廚房的概念，成就今天「台積電模式」。

施振榮指出，矽谷過去是全球半導體生產製造的中心，後來轉到日本，現在又轉移到台灣；今天的矽谷，仍然是全球各種新科技最重要的發動機，原因就是維持充沛設計能量。他在二○一六年就提出「東方矽文明」的概念，台灣應該以半導體優勢做為制高點，創造更大附加價值。

他認為，雖然世界從垂直整合走向垂直分工，還是要有人做虛擬整合的角色。八○年代，台灣促成不做電腦的電腦公司，沒有晶圓廠的半導體公司；他正推動不造車的車公司，不造船的船公司，希望以台灣既有的科技實力和設計能力為基礎，把產業鏈、生態系串連起來，開創全球商機。