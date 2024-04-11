快訊

美日峰會升級軍事同盟 應對北京挑戰 強調台海和平穩定

新閣員名單引內訌 綠派系砲轟卓榮泰「不要吃太狠」

今起轉熱上看35度高溫 吳德榮：下周二又有鋒面接近

聯發科搶A 商機 營運添柴火

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

今年從雲端到地端，高科技業最熱門的話題仍是AI聯發科（2454）積極布局卡位，搶占生成式AI在各領域帶來的應用商機，為營運注入新柴火。

聯發科5G手機旗艦晶片天璣9300與高階晶片天璣8300，都已支援生成式AI應用。聯發科表示，生成式AI不僅推動手機升級需求，也帶動整體旗艦級與高階手機市場成長。全球5G持續升級與旗艦手機晶片的市占率擴張，預期將是今年手機業務的重要動能。

此外，生成式AI應用也開始滲透到平板電腦等裝置，聯發科有多家平板客戶已在第1季採用天璣9300打造支持生成式AI的旗艦平板電腦，預期未來有更多機種導入。

聯發科執行長蔡力行強調，無所不在的AI，將需要更強大的運算能力和更快的傳輸來支持，聯發科看到中長期的成長機會。其中，在邊緣運算方面，聯發科是全球少數擁有廣泛且可規模化邊緣AI產品組合的公司，橫跨智慧型手機、運算裝置、機器人及汽車等領域。

在雲端運算方面，聯發科布局112G與224G SerDes IP，對資料中心高速傳輸至關重要，並提供在先進製程技術、小晶片（chiplet）架構設計及先進封裝的整合能力。

AI 聯發科 高階手機

延伸閱讀

英特爾秀新AI晶片Gaudi 3 世芯受惠

搶單Google自研晶片 廣達進補

全民權證／聯發科 押中長天期

聯發科打造的達哥繁中生成式AI 超越GPT3.5

相關新聞

台積電營收雙喜…寫最旺首季 法人看好今年營運逐季走強

台積電昨（10）日公布3月合併營收1,952.11億元，為同期最佳，月增7.5%，並較去年同期增加34.3%；首季合併營...

台積吸人才？「幫各產業培育」

台積電近三年大舉徵才逾兩萬人，不少企業頻抱怨人才被台積電「吸光」，台積電資深副總經理侯永清昨天出席陽明交大舉辦的半導體高...

台積電資深副總侯永清：台灣半導體優勢難複製

台積電歐亞業務資深副總經理侯永清昨天表示，雖然現在很多國家都想發展自主半導體產業，但要籌建與台灣相近的半導體生態鏈，並不...

德國已經準備好了！德勒斯登喜迎台積電 環保大國怎搞定晶圓廠用水很兇這件事？

半導體晶圓廠向來是用電大戶及用水大戶，尤其是製程技術愈先進，對於電力及用水的需求就愈大。

Counterpoint：3奈米手機應用 下半年成長

台積電先進製程發展備受關注，研調機構Counterpoint最新報告預期，台積電3奈米旗艦智慧手機應用將今年下半年成長，...

台積電歐亞業務資深副總經理侯永清：複製台灣半導體鏈 不容易

台積電歐亞業務資深副總經理侯永清昨（10）日表示，台灣半導體產業優勢，在於是全球化、各國共同打造半導體完整生態系，不僅基...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。