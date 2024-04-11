聯發科搶A 商機 營運添柴火

今年從雲端到地端，高科技業最熱門的話題仍是AI，聯發科（2454）積極布局卡位，搶占生成式AI在各領域帶來的應用商機，為營運注入新柴火。

聯發科5G手機旗艦晶片天璣9300與高階晶片天璣8300，都已支援生成式AI應用。聯發科表示，生成式AI不僅推動手機升級需求，也帶動整體旗艦級與高階手機市場成長。全球5G持續升級與旗艦手機晶片的市占率擴張，預期將是今年手機業務的重要動能。

此外，生成式AI應用也開始滲透到平板電腦等裝置，聯發科有多家平板客戶已在第1季採用天璣9300打造支持生成式AI的旗艦平板電腦，預期未來有更多機種導入。

聯發科執行長蔡力行強調，無所不在的AI，將需要更強大的運算能力和更快的傳輸來支持，聯發科看到中長期的成長機會。其中，在邊緣運算方面，聯發科是全球少數擁有廣泛且可規模化邊緣AI產品組合的公司，橫跨智慧型手機、運算裝置、機器人及汽車等領域。

在雲端運算方面，聯發科布局112G與224G SerDes IP，對資料中心高速傳輸至關重要，並提供在先進製程技術、小晶片（chiplet）架構設計及先進封裝的整合能力。