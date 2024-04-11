Counterpoint：3奈米手機應用 下半年成長
台積電（2330）先進製程發展備受關注，研調機構Counterpoint最新報告預期，台積電3奈米旗艦智慧手機應用將今年下半年成長，但示警2奈米製程量產時程將延遲至2026年底。
對於相關預測，台積電昨（10）日重申，如元月法說會說明，2奈米製程技術研發進展順利，將如期在2025年量產。
Counterpoint半導體研究副總監Brady Wang表示，台積電主要成長動能來自於先進製程。隨著AI半導體需求急劇增加，台積電短期內表現將更亮眼。
不過，該機構也提到，預計台積電2奈米量產時程將推遲至2026年，屆時將隨著蘋果iPhone系列新機推出而登場。
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