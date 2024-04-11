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台積電營收雙喜…寫最旺首季 法人看好今年營運逐季走強

經濟日報／ 記者尹慧中╱台北報導
台積電。 路透
台積電。 路透

台積電（2330）昨（10）日公布3月合併營收1,952.11億元，為同期最佳，月增7.5%，並較去年同期增加34.3%；首季合併營收5,926.44億元，為歷年最旺的第1季。

台積電首季合併營收季減5.3%，但較去年同期增加16.5%，大致符合法人預估首季業績按當季實際匯率約為5,986億元附近。

台積電昨天股價跌4元、收815元，外資轉為賣超5,896張，市值略降至21.14兆元；周三ADR早盤漲約1.6%。

法人分析，台積電於元月法說會釋出首季美元營收目標180億美元至188億美元，當時平均匯率假設為1美元兌換新台幣31.1元。不過，今年首季新台幣對美元實際匯率貶值3.92%，匯率有利因素助攻下，有助台積電業績表現。

台積電僅提供美元財測，並未提供新台幣預測營收，美元營收實際數字則仍待18日法說會時公布，按匯率回推，約在財測中間值185億美元附近，符合預期。

台積電將在18日的法說會上釋出最新營運展望與景氣看法。

展望未來，法人預期，台積電今年營運有望逐季走強，受惠高速運算（HPC）與AI應用彌補消費電子新舊交替影響，預估台積電本季美元營收有望挑戰歷年同期新高，較首季持平至季增4.3%，年增17.3%至22.4%。

談到403大地震影響，台積電表示，晶圓廠內的設備已大致復原，感謝同仁及供應商夥伴的共同努力。台積電今年美元營收成長目標維持不變，預計成長低至中段二十位數（21%至26%）百分比。

另外，台積電將在6月4日舉行股東常會，屆時將改選十名董事（含七名獨立董事），另外將討論核准發行新年度的限制員工權利新股、修訂公司章程等議案。

台積電 營收

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